Wdrapał się po rusztowaniu na 60-metrową wieżę kościoła! Tak się tłumaczył. Nie do wiary!

Ogromny krzyż przygniótł 5-letnią Marysię i wciąż nikt go nie usunął! Ksiądz wyjaśnia: "Tak robi się na wszystkich cmentarzach"

wracamy do sprawy!

Podwójne morderstwo w Pleszewie. Niedługo wyrok

Sprawa podwójnego morderstwa w Pleszewie dobiega końca, bo po wysłuchaniu mów końcowych sądowi pozostało już tylko wydanie wyroku - informuje "Głos Wielkopolski". Brutalna zbrodnia wywołała poruszenie nie tylko wśród mieszkańców miasteczka, ale nawet organów ścigania. Wszystko za sprawą kulis zdarzenia, za które oskarżeni usłyszeli zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

- Nie spotkałem jeszcze takiej sprawy. Można się jedynie zastanawiać, co siedzi w głowach tych ludzi. Pójść i zabić dwóch ludzi praktycznie bez powodu. To jest temat na pracę naukową. Każdy z oskarżonych podjął różne działanie. Część z nich dokonała tylko pobicia, nie dokonała bezpośrednio tego zabójstwa. W mojej ocenie osobą, która ponosi największą odpowiedzialność jest Michał G., drugą osobą jest Jakub K., który nożem potraktował obydwu pokrzywdzonych - mówi Jarosław Górnaś z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, którego cytuje "Głos Wielkopolski".

Morderstwo w Pleszewie. Doprowadzenie oskarżonego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

35- i 51-latek skatowani

Ofiary morderstwa w Pleszewie to 35- i 51-latek, których miały łączyć interesy z 42-letnim Michałem G. Zdaniem prokuratury mężczyźni nie chcieli mu przekazać swoich udziałów w spółce, dlatego ten zaplanował ich zabicie, w czym brało ponadto udział napastników: syn Michała G. - Wiktor - i jego koledzy: Tobiasz G., Jakub K., Wiktor O. i Jakub R. Oskarżeni mieli później zakopać ciała w pobliskim lesie, ale doszło między nimi do kłótni. Z kolei 42-latek został na miejscu zbrodni, twierdząc, że sam został napadnięty przez powyższą szajkę, i trafił nawet do szpitala.

- Ofiary otrzymały wielokrotne uderzenia w głowę i po całym ciele, między innymi liczne obrażenia krętakiem w okolice klatki piersiowej - mówił Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.