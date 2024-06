Fentanyl zabił 19-latkę w Poznaniu?!

W listopadzie 2023 r. w jednym z mieszkań w Poznaniu znaleziono ciało 19-letniej dziewczyny. Badania toksykologiczne wykazały, że młoda kobieta zmarła z powodu silnych opioidów, występujących m.in. w lekach przeciwbólowych na receptę. Według ustaleń dziennikarzy Radia ZET, tą substancją jest fentanyl, zwany też "narkotykiem zombie", groźną substancją odurzającą, o której głośno chociażby w USA.

Z informacji Radia ZET wynika, że bezpośrednią przyczyną śmierci 19-latki w Poznaniu było zatrzymanie oddechu i krążenia wskutek zażycia syntetycznych opioidów. - To działanie charakterystyczne dla fentanylu, groźnego i coraz bardziej popularnego narkotyku - czytamy w artykule. Fentanyl zyskał nazwę "narkotyku zombie", ze względu na brak kontroli swojego ciała i utratę kontaktu z otoczeniem u osób zażywających tę niebezpieczną substancję.

To dzieje się z ludzkim ciałem po zażyciu fentanylu

Fentanyl sieje spustoszenie w ludzkim ciele. - Jeżeli go przedawkujemy, to senność i spowolnienie organizmu jest tak głębokie, że zwalnia napęd oddechowy w naszym ciele - wyjaśnia w rozmowie z Radiem Zet doktor Eryk Matuszkiewicz, toksykolog ze Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei w Poznaniu. Lekarz dodaje, że po zażyciu fentanylu ludzki oddech staje się płytki i rzadki, aż w końcu dochodzi do jego zatrzymania i niedotlenienia organizmu. Po kilku minutach dochodzi do zatrzymania akcji serca, krążenia, a wkrótce - śmierci.

Policja na tropie fentanylu

Wielkopolska policja ustala, kto mógł dostarczyć fentanyl 19-latce zmarłej w Poznaniu. Jak na razie nikt nie dostał zarzutów w tej sprawie. O tym, że fentanyl dotarł do Polski na szerszą skalę, może świadczyć m.in. nagranie na jednej z ulic w Poznaniu. Widać na nim dwóch młodych mężczyzn, których zachowanie wskazuje na odurzenie narkotykami. Ich ruchy są nienaturalnie spowolnione, wydają się oni nie mieć kontaktu z otoczeniem. Nie ma jednak stuprocentowej pewności, że młodzi mężczyźni zażyli "narkotyk zombie".

Wielkopolska policja uspokaja jednak, że poza śmiercią 19-latki w Poznaniu, w województwie nie było podobnych przypadków. Mundurowi monitorują sytuację, jednak ich zdaniem zjawisko przyjmowania fentanyl w Polsce jest incydentalne.

Źródło: Radio ZET

