Niebywałe, co Kasia Cichopek zrobiła tuż przed rocznicą ślubu z Marcinem Hakielem! Maciej Kurzajewski musi to znieść

Robert Janowski wziął PIĄTY ślub. Po kościele latał sztuczny ptak, a jego żona wbiła szpilę Lewandowskim. MAMY ZDJĘCIA

W polskim show-biznesie zapanowała moda na odnawianie przysięgi małżeńskiej. Ostatnio zdecydowali się na to Anna (35 l.) i Robert (35 l.) Lewandowscy, a dosłownie kilka dni temu także aktorka Katarzyna Zielińska (44 l.) i jej mąż Wojciech. ZOBACZ: Katarzyna Zielińska zaśpiewała dla męża podczas ślubu. Padliśmy, gdy usłyszeliśmy fragment o rajstopach

Janowscy odnowili przysięgę małżeńską

Dokładnie 10 lat temu trzecią już żoną Roberta Janowskiego została Monika Głodek, którą poznał przez internet. Ale, jak widać, gwiazdor lubi stawać przed ołtarzem, więc jeden raz z ukochaną mu nie wystarczył. Z okazji 10. rocznicy Janowscy już po razu drugi odnowili przysięgę.

"Biesiadujemy hucznie co 5 lat i był to plan od początku dalekowzroczny, aczkolwiek logiczny i głęboko przemyślany. Spotkaliśmy się dość późnawo, pobraliśmy jeszcze później i liczyć na to, że doczłapiemy do złotych godów byłoby ekstremalną naiwnością i szaleństwem" - napisała w sieci Monika i wbiła szpilkę Lewandowskim i Zielińskiej: "I jeszcze dodam na samą końcówkę, żeśmy się z R "odnawiali" zanim to stało się modne" - dopisała na koniec, dodając emotkę wystawionego języka.

Skromna uroczystość odbyła się w kościele bielańskim. Janowskich otoczyła grupa najbliższej rodziny i przyjaciół. Przed kościołem wypuścili więzionego w koszyku gołębia - znak Ducha Świętego. Natomiast jeszcze chwilę wcześniej w kościele nad głowami "młodych" fruwała mechaniczna wersja ptaka.

Skromna ceremonia przed ołtarzem nie wyklucza naprawdę hucznej imprezy. Jak zapowiedziała Monika, zaplanowali balować co najmniej przez trzy dni.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądał kolejny ślub Roberta Janowskiego.