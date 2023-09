Katarzyna Zielińska zaśpiewała dla męża podczas ślubu. Padliśmy, gdy usłyszeliśmy fragment o rajstopach

Takiej afery w "The Voice of Poland" jeszcze nie było! Fryzjer gwiazd jako uczestnik, ludzie zarzucają "ustawkę"

Katarzyna Zielińska i jej mąż wzięli drugi ślub. Wśród gości Socha i Kuszewski

"Ach, co to był za ślub" - chciałoby się powiedzieć, patrząc na zdjęcia zamieszczane przez Katarzynę Zielińską w mediach społecznościowych. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przyjaciół rodziny - Małgorzaty Sochy (42 l.) z mężem czy Kacpra Kuszewskiego (47 l.), który podczas wesela zaśpiewał przeboje Zbigniewa Wodeckiego, doprowadzając pannę młodą do łez. Swojego wzruszenia nie potrafił także ukryć jej ojciec.

Katarzyna Zielińska zaśpiewała dla męża piosenkę

Wesele trwało do późnych godzin nocnych, a jego największą gwiazdą okazała się gospodyni. Kilka razy pojawiła się na scenie, wykonując dla swojego męża specjalnie napisany utwór. "Och Wojtku, odkąd ujrzałam cię w przedszkolu w rajstopkach, w głębokiej komunie, w starszakach pomiędzy klockami, ja już wiedziałam, ty chyba jeszcze nie, że kiedyś będę z tobą jadła sushi..." - brzmiał jej fragment.

Zielińska i Domański mają dwóch synów: Henryka (8 l.) i Aleksandra (6 l.), którzy nie odstępowali ich na krok w tym jakże uroczystym dniu.

