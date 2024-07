A więc jednak! Barbara Kurdej-Szatan wraca do TVP. I to w jakiej roli!

Informacja z cmentarza: pogrzeb Jerzego Stuhra rozpocznie się "od bramy". Co to znaczy?

Barbara Kurdej-Szatan była gwiazdą TVP za czasów Jacka Kurskiego. Aktorka nie tylko występowała w serialu "M jak miłość", lecz także prowadziła różne programy, m.in. "Kocham cię, Polsko!", "The Voice of Poland" i "The Voice Kids". Z TVP Barbara Kurdej-Szatan rozstała się w atmosferze skandalu po tym, gdy zamieściła na Instagramie pamiętny wpis o sytuacji na granicy z Białorusią. - Barbara Kurdej-Szatan nie będzie już więcej premierowo występować w TVP. Ze względu na wcześniej nagrany cykl, ostatni odcinek serialu z jej udziałem wyemitowany zostanie 6.12 br. - napisał w mediach społecznościowych Jacek Kurski, ówczesny prezes TVP. Za poprzedniej władzy drzwi do TVP były dla aktorki zamknięte. Ale - jak wiadomo - po 15 października 2023 roku rząd się zmienił i dla Barbary Kurdej-Szatan pojawiły się nowe możliwości.

Barbara Kurdej-Szatan wraca do TVP. Poprowadzi show "Cudowne lata"

O powrocie byłej gwiazdy "M jak miłość" do TVP mówiło się od dawna. Pod koniec maja po trzech latach przerwy Barbara Kurdej-Szatan pojawiła się w telewizji publicznej. Poprowadziła wówczas koncert "Nie ma jak u mamy". Towarzyszył jej mąż - Rafał Szatan. To był jednak występ jednorazowy. Teraz była gwiazda TVP Jacka Kurskiego powraca na stare śmieci na stałe! O sprawie poinformował portal Wirtualmemedia.pl. - Czym różnią się boomerzy od milenialsów? Tego dowiedzą się widzowie z nowego rozrywkowego show TVP2 "Cudowne lata", do którego ruszyły właśnie zdjęcia. Program trafi na antenę jesienią. Jak potwierdziła nam TVP, show poprowadzi Barbara Kurdej-Szatan, która wraca do telewizji publicznej - dowiadujemy się na stronie serwisu. Jak czytamy, nowy program ma nieco przypominać popularny niegdyś show "Kocham Cię, Polsko", który prowadziła m.in.... Barbara Kurdej-Szatan. Czekaliście na jej powrót do TVP?

