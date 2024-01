Menadżer Daniela Martyniuka przerywa milczenie! Niewiarygodne, co ujawnił. To wstrząśnie Polską

Karolina Opolska jest nową twarzą TVP Info. Dziennikarka została prowadzącą program publicystyczny i zadebiutowała w czwartek, 4 stycznia 2024 roku, na telewizyjnej antenie. Oprócz niej, w TVP pojawili się Janusz Schwertner oraz Agata Szczęśniak, z którymi Opolska rozmawiała o sytuacji dziennikarzy w Polsce. Później poprowadziła także rozmowę z prokurator Ewą Wrzosek oraz adwokatem Michałem Wawrykiewiczem. Karolina Opolska w przeszłości pracowała w Onecie, była też zastępczynią kierownika Katedry Dziennikarstwa i Nowych Mediów na uczelni Collegium Civitas. Miała również swój wideopodcast "Przestępstwo (nie)doskonałe" w naTemat i znalazła się wśród gospodarczy "Studia wyborczego" na kanale braci Siekielskich. Jeszcze wcześniej przez 13 lat pracowała w radiu Tok FM. Ale największe emocje w TVP Info wzbudziły jej liczne tatuaże. W nowym TVP Info zadebiutowała także Małgorzata Walczak, była partnerka Filipa Chajzera i Maciej Jabłoński, który przeszedł z redakcji sportowej.

Karolina Opolska nową prowadzącą w TVP Info. Uwagę przykuwa ogromny tatuaż na szyi. Ma ich jeszcze więcej

O tym, że Karolina Opolska ma liczne tatuaże, również na szyi, wiedzieli wszyscy, którzy śledzą dziennikarkę w mediach społecznościowych. Ale widok prezenterki z odsłoniętą ogromną różą mógł wprawić niektórych widzów TVP w osłupienie. Nie jest to bowiem coś, do czego przywykliśmy, jeśli chodzi o telewizję oraz jej prezenterów. W sieci wzbudziło to ogromną dyskusję, a Opolska musiała zmierzyć się także z falą krytyki. Że to "nie wypada", że "nastały dziwne czasy", że "prezenterzy powinni wyglądać naturalnie". Z drugiej strony mamy też fanów dziennikarki, którzy bronią jej, mówiąc, że może wyglądać jak chce, że nie dyskryminuje się pracowników ze względu na tatuaże i świeżość w telewizji jest potrzebna. Jakie jest Wasze zdanie? Zobaczcie poniższą galerię zdjęć i zagłosujcie w naszej sondzie.

