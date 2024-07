Basia Kurdej-Szatan nie mogła sobie tego odmówić! Tak pojawiła się w TVP

Basia Kurdej-Szatan przez jakiś czas miała na pieńku z Telewizją Polską. Teraz jednak, kilka miesięcy po zmianie władz stacji, wróciła do TVP. Jej radość nie ma końca - to można wywnioskować, patrząc na zdjęcia z planu show telewizji publicznej "Cudowne lata". Aktorka co i rusz robiła sobie selfie, szeroko się uśmiechając! Tęskniliście za nią?