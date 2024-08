Skromna Kasia Cichopek bez ceregieli: "Nadal mogę być wzorem dla innych"

Kasia Cichopek przeżyła piekło. Mogła liczyć na rodzinę i Macieja Kurzajewskiego

Katarzyna Cichopek udzieliła bardzo osobistego wywiadu magazynowi "Viva". Gwiazda "M jak miłość", która niedawno dostała pracę w Polsacie, opowiedziała o piekle, które przeżywała w ostatnich latach. W najtrudniejszych chwilach mogła na szczęście liczyć na wsparcie rodziny i Macieja Kurzajewskiego, z którym jest już zaręczona. - Podstawą mojej egzystencji jest wsparcie bliskich. Po prostu nie zostałam z tym wszystkim sama. Rodzice, brat, jego rodzina zawsze są przy mnie. Na każdym kroku czułam i czuję miłość moich dzieci. Maciek idzie ze mną ramię w ramię, trzyma mnie za rękę i pomaga w każdej sytuacji - podkreśliła Kasia Cichopek - Okazało się, że publiczność też stoi za mną murem. Ale nie ta internetowa, tylko taka, którą spotykam w prawdziwym życiu. Doświadczyłam tego, że żyjemy w dwóch różnych rzeczywistościach. Pierwsza to ta realna, namacalna. Tutaj spotkałam się z wielką serdecznością, co jest niesamowicie budujące. Druga, ta, w której też funkcjonuję, to rzeczywistość internetowa, wirtualna chmura pełna nienawiści, po brzegi wypełniona negatywnymi myślami, działaniami. Pod tym względem ostatnie dwa lata mogę nazwać eksperymentem społecznym, który przeprowadziłam na sobie samej. Z jednej strony doświadczyłam dużo dobrego, ale z drugiej… to było okrucieństwo - dodała aktorka. Burzliwy okres zmienił nie tylko Kasię Cichopek, lecz także to, jak postrzegają ją ludzie.

Kasia Cichopek: "Nadal mogę być wzorem dla innych"

Gwiazda "M jak miłość" przez lata miała wizerunek "dziewczyny z sąsiedztwa". Niektórzy widzieli w niej nawet tzw. Matkę Polkę. Zawirowania rozwodowe wszystko zmieniły. Kasia Cichopek jednak nie rozdziera z tego powodu szat. Na dodatek nie bawi się w fałszywą skromność, tylko bez ceregieli wykłada kawę na ławę! - Ale ja nadal mogę być wzorem dla innych. Dla wszytskich kobiet, które chcą o siebie zawalczyć, o swoje marzenia, które uczą się mówić "nie" i które odważyły się to zrobić - "skromnie" przekonuje aktorka we wspomnianym wywiadzie z "Vivą". Czy Kasia Cichopek jest dla Was wzorem? Odpowiedzcie w naszej sondzie. Pod nią znajduje się galeria, w której prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Kasia Cichopek.

