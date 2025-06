Katarzyna Żak z klasą, Markowska w prześwitach, a Gabi Drzewiecka... trudno powiedzieć. Jak z akwarium?

Trzeba powiedzieć otwarcie - feria kolorów i barw na czerwonym dywanie w Opolu mogłaby śmiało konkurować z kwietną łąką, a nawet... cyrkiem. I tak niektóre kreacje to elegancka klasyka, a inne... to dyskusyjne eksperymenty. Które przypadły wam do gustu, a które niekoniecznie?