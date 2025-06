Opole 2025: Doda z dekoltem na lędźwiach

Doda w Opolu na próbach stawiła się w luźnej, ale oczywiście - jak to ona - odkrywającej co nieco stylizacji. Gwiazda ćwiczyła wokal w króciutkim, białym topie i luźnych jeansach, z których wystawały białe majtki.

Na ściankę jednak Doda już wystroiła się w swoim scenicznym stylu - trochę rockowo, trochę sekszopowo, bardzo obcisło i z wieloma wycięciami.

Doda miała na sobie spódniczkę z wiązanymi dekoltami (?) na lędźwiach, malowaną czaszką i napisem "hot gerl" co miało zapewne znaczyć "hot girl", czyli gorąca dziewczyna. Z kolei top co prawda przysłonił jej obfity biust, ale był tak obcisły, że i tak nie trzeba sobie wyobrażać, co jest pod spodem.

Top miał długie, wiązane na wzór gorsetu rękawki i napis "Causing problems" - czyli w wolnym tłumaczeniu, że sprawia kłopoty. Niewątpliwie jest do odniesienie do ostatnich kontrowersji wokół niej i jej byłego męża, Emila, który urządza publiczną krucjatę przeciw Dorocie.

Opole 2025: Bovska w koronkach i... z bieliźnianą wpadką

Bovska na scenie w konkursie "Premier" zachwyciła jury i zdobyła nagrodę za tekst piosenki. Występ faktycznie był udany, ale bliższe spojrzenie na jej kreację każe się zastanowić, czy aby na pewno wszystko dobrze przemyślała...

Wokalistka do Opola wybrała czerwony, koronkowy komplecik. Półprzezroczysta tkanina pokazywała sporo ciała, do tego tańcu top przemieszczał się na boki. By uniknąć pokazania za dużo, gwiazda założyła stanik. Szkoda tylko, że wybrała biały (?), niemal sportowy, a nie pasujący jakkolwiek do stroju, albo wszyty przez projektanta. Przez to, że przy każdym ruchu widać było bieliznę w innym kolorze, można było odnieść poczucie, że to wpadka, a nie zamierzony efekt...

Galerię ze zdjęciami obu pań - Dody i Bovskiej - znajdziecie pod tekstem. Która zaprezentowała się lepiej?

