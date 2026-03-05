Nicol Pniewska już nie jest singielką. Zdradziła, kto zeswatał ją z nowym partnerem

Chociaż media kojarzą ją głównie jako byłą partnerkę syna Edyty Górniak, Nicol Pniewska stanowczo odcina się od przeszłości i buduje własną pozycję. Influencerka układa sobie życie na nowo również prywatnie. Gwiazda potwierdziła, że jej serce jest zajęte i jest po uszy zakochana w obecnym partnerze.

Nicol Pniewska o nowym chłopaku. Padły ważne słowa

Podczas premiery otwarcia trzeciej edycji "Królowej przetrwania" udało nam się porozmawiać z Nicol Pniewską, której towarzyszył partner. Celebrytka wyznała krótko: "On zawsze jest ze mną". W rozmowie z Eską podkreśliła, że ten związek jest dla niej jak prawdziwy dar od losu.

Ma na imię Krystian i jest naprawdę wspaniałą osobą. I tak jak ja nieraz słyszałam, że mam wygórowane oczekiwania, bo jestem osobą, która bardzo dużo czyta książek i ja faktycznie mogłam mieć wygórowane te oczekiwania przez to, co czytam, ale okazało się, że wcale takie nie były, tylko po prostu trzeba było porządnie poczekać. Naprawdę co poniedziałek dostaję bukiet kwiatów, mieszkamy teraz razem, w ogóle się nie kłócimy i naprawdę on jest taką męską wersją mnie, a ja damską jego - ujawniła.

Według Pniewskiej droga do prawdziwego uczucia często wiedzie przez mniej udane relacje, co obrazowo porównała do konieczności pocałowania wielu żab, by trafić na księcia.

"Uważam, że każda dziewczyna zasługuje na to, co najlepsze i że znajdzie się ten mężczyzna, który doceni drugą połówkę i po prostu będzie kochany i dobry" - skwitowała.

Udział ojca w życiu uczuciowym Nicol Pniewskiej

Dziennikarka ESKI zapytała również o okoliczności, w jakich para się poznała. Okazało się, że kluczową rolę w połączeniu tych dwojga odegrał ojciec influencerki. "Krystian pracował z moim tatą i chcąc nie chcąc spędzaliśmy dużo czasu ze sobą. Zawsze się dogadywaliśmy, ale nigdy nie spodziewałam się, że będziemy razem" - podsumowała.

