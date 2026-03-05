Fagata wypuściła ją na salony! Kim jest Naatalisa z "Królowej przetrwania"?

Naatalisa - nowa gwiazda w polskim show-biznesie

4 marca 2026 roku wystartowała trzecia odsłona programu "Królowa przetrwania". W tej edycji widzowie zobaczyli nową prowadzącą - Małgorzatę Rozenek-Majdan. Uczestniczki już od pierwszych chwil walczą nie tylko w dżungli, ale także o uwagę fanów i mediów. Podczas konferencji prasowej promującej show szczególną uwagę zwróciła Naatalisa, którą wspierała jej bliska przyjaciółka Fagata. Choć sama Fagata nie bierze udziału w programie, pojawiła się na wydarzeniu, by dopingować koleżankę.

Kim jest Naatalisa z "Królowej przetrwania"?

Naatalisa, czyli Natalia Sadowska, to influencerka, która od kilku lat buduje swoją rozpoznawalność w sieci. Jej profile w mediach społecznościowych śledzą setki tysięcy osób - na Instagramie obserwuje ją ponad 230 tysięcy użytkowników, a na TikToku zgromadziła ponad 600 tysięcy fanów. Popularność przyniosły jej viralowe filmiki oraz współprace z innymi twórcami.

Od pewnego czasu Natalia rozwija się także muzycznie. W 2024 roku wraz z Fagatą wydała utwór "Bla Bla Bla", który zapoczątkował ich wspólną przygodę z rapem. Niedługo później pojawiły się kolejne nagrania, a Naatalisa zaczęła pojawiać się u boku przyjaciółki również na scenie podczas koncertów. Ich relacja wykracza jednak poza współpracę zawodową - influencerki prywatnie się przyjaźnią.

W jednym z wywiadów Natalia opowiadała, że ich znajomość zaczęła się od internetu. Gdy jej materiały zaczęły zdobywać popularność, zwróciła na nią uwagę Fagata, a później nawiązały współpracę zawodową. Z czasem ich relacja przerodziła się w przyjaźń. Naatalisa przyznawała, że obecność takiej osoby w jej życiu jest dla niej bardzo cenna.

Naatalisa od lat próbuje zaistnieć w show-biznesie

Influencerka ma na koncie także inne medialne epizody. W przeszłości planowała wystąpić w federacji freak-fightowej, jednak do walki ostatecznie nie doszło. Jeszcze wcześniej pojawiła się również w jednym z odcinków programu "Kuchenne rewolucje", gdzie pracowała jako kelnerka w restauracji w Zambrowie.

