Zapłakana Dominika Serowska mówi o kłótni z Hakielem. Jego "poprzednie życie" rzuca się cieniem na ich związek?

Dominika Serowska w programie "Królowa przetrwania"

W środę, 4 marca na antenę TVN trafi trzeci sezon "Królowej przetrwania". W programie gwiazdy show-biznesu, celebrycki i influencerki muszą przetrwać w ekstremalnych warunkach. W reality show podzielone na dwa obozy celebrytki muszą przetrwać w dżungli bez wygód i kontaktu ze światem. Czeka na nie dzika natura i wyzwania, które sprawdzają granice wytrzymałości.

W trzecim sezonie o tytuł "Królowej przetrwania" walczą: Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska "Natalisa", Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak, Izabela Macudzińska-Borowiak.

Partnerka Marcina Hakiela na plan "Królowej przetrwania" poleciała kilka miesięcy po porodzie. W programie przyznała, że na krótko przed wyjazdem miała ostrą kłótnię z ojcem dziecka. Okazuje się, że cieniem na ich związek rzuca się przeszłość tancerza. Hakiel przez siedemnaście lat związany był z Katarzyną Cichopek.

Zapłakana Dominika Hakiel mówi kłótni z Marcinem Hakielem

Krótko po ich rozstaniu okazało się, że aktorka związała się z kolegą z planu "Pytanie na śniadanie", Maciejem Kurzajewskim. O ile gwiazda "M jak miłość" unika komentarzy na temat byłego męża, to Marcin Hakiel nie nabiera wody w usta. Również i Dominika Serowska często nawiązywała do jego byłej żony. Teraz jednak chce odciąć się od przeszłości partnera.

W programie "Królowa przetrwania" powiedziała wręcz, że ma dość porównań i pytań o Cichopek. W pewnym momencie koleżanka z drużyny zapytała ją o to, co zrobiłaby, gdyby nagle zobaczyła byłą żonę Hakiela.

Powiem ci tak, jeżeli byłabym w tym campie, miałabym te zadania i jeszcze by mi teraz dali Kasię Cichopek, to spie*doliłabym stąd - rzuciła Serowska.

Nie był to koniec szczerych wyznań. Nie kryjąc łez Dominika powiedziała, że przed wyjazdem na plan show pokłóciła się z ukochanym. Stwierdziła, że to przez jego "poprzednie życie".

Poprzednie życie mojego partnera niestety dużo nas kosztuje i sprawia dużo różnych trudności. [...] Przed samym wyjazdem rozstałam się z Marcinem w nie najlepszych stosunkach i na pewno mnie to trochę gryzie, to wszystko jest pokłosie jego poprzedniego życia. To jest dla mnie mega męczące, że przed tak ważnym wyjazdem znowu musiałam się kłócić o coś, na co nie mam wpływu, a co mnie męczy i wkurza - mówiła.

Następnie zapewniła nowe koleżanki, że nadal go bardzo kocha, ale on jest "za dobry" dla innych i czasami powinien "tupnąć nogą".

