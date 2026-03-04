Była miss piękności i gwiazdą TVP. Teraz piękna dziennikarka walczy o przetrwanie w dżungli

"Królowa przetrwania": Nowa prowadząca i uczestniczki w programie

Program "Królowa przetrwania" powraca na ekrany telewizorów. Do tej pory polska wersja show emitowana była na antenie TVN7, ale spora popularność sprawiła, że trzeci sezon trafił na główny kanał. W reality show podzielone na dwa obozy celebrytki muszą przetrwać w dżungli bez wygód i kontaktu ze światem. Czeka na nie dzika natura i wyzwania, które sprawdzają granice wytrzymałości.

Dwa poprzednie sezony cieszyły się sporą popularnością. Głównie za sprawą wielu dram i spięć między uczestniczkami. Trzeci zapowiada się równie obiecująco. Nową prowadzącą została Małgorzata Rozenek-Majdan. "Perfekcyjna pani domu" zastąpiła w tej roli Izu Ugonoha, który razem z żoną brał udział w udział w programie "Afryka Express".

Z kolei o koronę tytułowej królowej tym razem zawalczą: Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska "Natalisa", Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak, Izabela Macudzińska-Borowiak.

Zobacz również: Wszystkie chciały być królową ścianki. Rozenek-Majdan weszła i było po wszystkim

"Królowa przetrwania": Karolina Pajączkowska walczy o koronę!

Swoich w kontrowersyjnym programie swoich sił próbuje Karolina Pajączkowska (34 l.)! Piękną dziennikarkę doskonale kojarzą widzowie programów informacyjnych. Co ciekawe, Pajączkowska przygodę z show-biznesem zaczynała od modelingu. W 2011 roku zdobyła tytuł Miss Studentek, a później Miss Foto. Brała również udział w drugim sezonie "Top Model", ale ostatecznie zdecydowała się na inną ścieżkę kariery.

Karolina Pajączkowska postanowiła związać się z dziennikarstwem i po ukończeniu studiów rozpoczęła karierę w telewizji. Zaczynała w TVN24 BiS, a następnie związała się z Telewizją Polską. W TVP pracowała jako reporterka i prowadząca. W programach informacyjnych relacjonowała najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne.

Po zmianie władzy, jak wiele jej koleżanek i kolegów, pożegnała się z kanałami TVP. Karolina Pajączkowska nadal pozostaje aktywna zawodowo, udzielając się w mediach oraz w projektach związanych z komunikacją i wystąpieniami publicznymi. W "Super Expressie" prowadzi program "Poranny ring".

Dziennikarka nie boi się wyzwań. Po wybuchu wojny w Ukrainie wyjechała za granicę, by z miejsca konfliktu relacjonować wydarzenia. Często tworzy materiały o tematyce wojskowej i prowadziła program "Pajączkowska do wojska".

Zobacz również: Karolina Pajączkowska wyznała prawdę o trudnej relacji z ojcem! Zamykał ją w piwnicy, a ona "modliła się o jego śmierć"

40

Sonda Oglądasz program "Królowa przetrwania"? TAK NIE