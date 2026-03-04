Tomasz Karolak i Viola Kołakowska znowu razem! Kto by się spodziewał?

Rodzice dwójki nastoletnich dzieci od dawna walczą o stabilny związek

Violetta Kołakowska i Tomasz Karolak, którzy wspólnie wychowują nastoletnie dzieci - 18-letnią córkę Lenę i 12-letniego syna Leona, to się rozstają, to schodzą. Wygląda na to, że teraz wieloletni partnerzy znów próbują wspólnie budować rodzinne szczęście. Już miesiąc temu pisaliśmy o tym, że "przyłapaliśmy" aktora i jego wieloletnią ukochaną razem! W lutym ramię w ramię udali się do urzędu paszportowego. Z budynku wyszli uśmiechnięci i w pełnej komitywie, a nasz informator wówczas zdradził, że partnerzy znów się pogodzili, choć pięć miesięcy wcześniej u Żurnalisty Karolak zapewniał:

Rozstaliśmy się ze sobą raz na zawsze. Powrotów już nie będzie.

Między partnerami miało dochodzić do spięć dotyczących życia prywatnego, ale i zawodowego.

Mówiła: Ty pracujesz, a ja nie mam pracy, zrób coś. (…) Ja mam iść do producenta i powiedzieć, żeby dał jej rolę? Przecież wyjdę na idiotę skończonego - podkreślał Karolak u Żurnalisty.

A jednak! Wielki powrót kochanków

Teraz okazuje się, że Violetta i Tomasz jednak do siebie wrócili. To świetna wiadomość! Fani pary mają powody do radości.

To skomplikowana relacja, wyjątkowy temat. Wszystko zmierza jednak w dobrą stronę - ku odbudowie relacji rodzinnych. W planach są wspólne wyjazdy i pełne skupienie na rodzinie. To dorośli ludzie o trudnych charakterach, ale po obu stronach widać wyraźne dążenie do stabilizacji - wyznał Pudelkowi Mikołaj Jakubowski, menadżer aktora.

Kiedy Tomasz poznał Violę...

Tomasz Karolak i Violetta Kołakowska poznali się w 2006 roku na planie serialu "Kryminalni". Ich relacja od samego początku była uznawana za jedną z najbardziej burzliwych w polskim show-biznesie. Wszystko przez liczne rozstania i powroty. A jednak zakochani doczekali się dwójki dzieci. Lena przyszła na świat już w 2007 r., a jej brat sześć lat później. Aktor oświadczył się partnerce w 2016 roku na deskach swojego teatru IMKA, jednak do ślubu nigdy nie doszło.

