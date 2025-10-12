"Taniec z Gwiazdami": Tomasz Karolak z córką na parkiecie

W niedzielę, 12 października wyemitowany został rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami". Uczestnikom show na parkiecie towarzyszyli ich bliscy. Maja Bohosiewicz (34 l.) zatańczyła ze swoją ośmioletnią córką, Wiktoria Gorodecka (43 l.) z bratem, a Barbara Bursztynowicz (71 l.) z mężem. Tomasz Karolak (54 l.) do programu zaprosił swoją nastoletnią córkę.

Tomasz Karolak ze związku z Violettą Kołakowską (48 l.) ma dwoje dzieci: siedemnastoletnią córkę Lenę oraz dwunastoletniego syna Leona. Chociaż dzieci aktora wychowały się z dala od show-biznesu, to najstarsza pociecha kilka razy towarzyszyła mu na ściankach. Trzy lata pojawili się razem na premierze piątej części "Listów do M".

Dziewczyna szybko przykuła uwagę fotoreporterów. W nieco mrocznej stylizacji prezentowała się wyjątkowo dojrzale. Córka Karolaka miała na sobie czarną sukienkę z koronkowymi wstawkami i wysokie, ciężkie buty w typie glanów. Całość dopełniał mocny makijaż oczu.

"Taniec z Gwiazdami": Metamorfoza córki Tomasza Karolaka. Co za zmiana!

Gdy w niedzielny wieczór Lena Kołakowska pojawiła się z ojcem na ściance, wiele osób przecierało oczy ze zdumnienia. 17-latka zdecydowanie nie przypomniana siebie sprzed lat. Mroczny wizerunek odszedł w zapomnienie. Kruczoczarne włosy zostały zastąpione przez długie, blond pukle. Miała na sobie króciutki, różowy top, jeansową miniówkę oraz różowe kozaczki. Takiej stylizacji z pewnością nie powstydziłaby się młoda Doda (41 l.).

Czy wspólny występ w programie będzie wstępem Leny do kariery w show-biznesie? Tomasz Karolak wyznał, że widzi w córce artystyczną duszę.

Nie chciałem nic narzucać córce, ale widzę w niej artystyczną duszę. Jestem z niej bardzo dumny. Jest to wzruszające, że z takiego dziecka rubasznego, śmiesznego, wyrasta piękna kobieta - mówił w programie.

Jak na razie Lena, która za kilka tygodni skończy osiemnaście lat, planuje studiować filologię angielską.

