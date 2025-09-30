Taniec z Gwiazdami. Ile kosztuje Karolak? Tańczyć nie umie, a zarabia najwięcej

Tomasz Karolak, uwielbiany polski aktor o "misiowatej" urodzie, jest jednym z uczestników najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Jak doniósł informator portalu Pudelek.pl, gwiazdor miał wynegocjować najwyższą stawkę, spośród wszystkich uczestników tanecznego show Polsatu! Jak dotąd tańczyć się nie nauczył, ale widzowie i tak go kochają.

Śmiech zamiast tańca

Kiedy na ekranie pojawia się Tomasz Karolak, widzowie natychmiast zaczynają się uśmiechać. Tak było w przypadku serii komedii romantycznych "Listy do M.", gdzie gwiazdor wcielił się w rozpasanego Mikołaja o dobrym sercu. Tak też jest, kiedy fani "Rodzinki.pl" mogą podziwiać talent Karolaka w roli Ludwika Boskiegp, męża Natalii (Małgorzata Kożuchowska). I prawdopodobnie urok gwiazdora z przerwą między zębami działa także w "Tańcu z Gwiazdami". Choć jego "taniec" to na razie spektakularne wpadki, wszyscy - z jury włącznie - "umierają ze śmiechu"! Też ciekawe: Groźby wobec Karolaka trafiły do prokuratora. A potem coś poszło nie tak

Karolak już zapowiedział, że lepszego tancerza z niego nie będzie. I choć jego partnerka dwoi się i troi, aby na parkiecie nie było wstydu, on opiera się naukom. Jego komentarze po każdym tańcu to osobne scenki komediowe, które razem z tańcem a'la "miś na lodzie" tworzą niezapomniane show. Ewa Kasprzyk, jedna z jurorek "Tańca z Gwiazdami" w jubileuszowym odcinku show Polsatu twierdziła, że nie sądziła, że dożyje chwili, kiedy będzie mogła oglądać występy kolegi, które już przeszły do historii". Nie przegap: Tak wygląda Viola Kołakowska po rozstaniu z Karolakiem. Cała na czarno

Karolak zgarnie Kryształową Kulę?

Ile wynegocjował Karolak za swoje taneczne występy? To jest na razie pilnie strzeżoną tajemnicą produkcji. Wszyscy zastanawiają się teraz, czy serialowy Ludwik Boski przejdzie do historii programu jako uczestnik, który nie nauczył się tańczyć i zgarnął Kryształową Kulę.

A jak Wy sądzicie? Dajcie znać w sondzie pod tekstem.