Tak wygląda Viola Kołakowska po rozstaniu z Karolakiem. Cała na czarno

Viola Kołakowska, modelka i aktorka po raz pierwszy od rozstania z Tomaszem Karolakiem pojawiła się publicznie na premierze książki Katarzyny Butowtt i Wiktora Słojkowskiego "Oddycham, odkąd rodzice umarli". Dla wielu gości wydarzenia jej obecność była sporym zaskoczeniem.

Kołakowska wraca na salony

Violetta Kołakowska unikała publicznych wystąpień od momentu, gdy Tomasz Karolak potwierdził ich definitywne rozstanie. Para przez lata tworzyła związek, który wielokrotnie przechodził kryzysy, a ich relacja była szeroko komentowana w mediach. Teraz celebrytka postanowiła wrócić na salony w wielkim stylu.

Kołakowska postawiła na styl, który idealnie wpisał się w nastrój wieczoru. Wybrała czarny total look: szerokie spodnie, które dodały sylwetce lekkości, prześwitujący top i krótką, rockową ramoneskę. Do tego dobrała masywne łańcuchy na szyi i odważne kolczyki. Dzięki temu całość nabrała charakteru, a gwiazda prezentowała się jak pewna siebie ikona stylu. Fotoreporterzy chętnie robili jej zdjęcia, a ona z uśmiechem pozowała do obiektywu, pokazując, że dobrze czuje się w centrum uwagi.

Mroczna Kołakowska nie płacze za Karolakiem

To wyjście jest szeroko komentowane, bo fani zastanawiają się, jak rozstanie wpłynęło na jej życie prywatne. Karolak w wywiadach przyznał, że ich relacja dobiegła końca, a on skupia się na pracy i wychowaniu dzieci. Kołakowska natomiast znana jest z ostrych wypowiedzi w sieci – w przeszłości komentowała głośne sprawy społeczne i nie bała się mówić rzeczy kontrowersyjnych. Jej najnowsze zdjęcia mogą być odczytywane jako znak, że zamyka pewien rozdział w swoim życiu i idzie dalej.

Stylizacja Violi Kołakowskiej była utrzymana w mrocznym klimacie, ale dzięki subtelnym prześwitom i dodatkom wyglądała bardzo kobieco. Eksperci mody zwracają uwagę, że to jeden z jej najlepszych looków w ostatnich latach – prosty, ale z pazurem. Wybór czerni mógł symbolizować nowy etap, ale także podkreślał jej smukłą sylwetkę i charakterystyczną urodę.

A Karolak tańczy dalej

Jej powrót na salony po głośnym rozstaniu pokazuje, że Kołakowska nie zamierza chować się w cieniu i wciąż chce być obecna w show-biznesie. Zdjęcia z wydarzenia szybko trafiły do sieci i wywołały sporo komentarzy. Fani komplementują jej wygląd i zastanawiają się, czy wkrótce pojawi się w kolejnych projektach artystycznych.

Tomasz Karolak natomiast jest skoncentrowany na swoich występach w "Tańcu z gwiazdami". Ma też sporo innych spraw, które wymagają załatwienia.

Sonda Co sądzisz o tym, że Tomasz Karolak trenuje wcześniej do "Tańca z Gwiazdami"? To nie fair! Powinni go ukarać No i słusznie. Każdy może poćwiczyć przed programem Nie mam zdania