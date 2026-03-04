Jeremi Sikorski walczy o Eurowizję. Jego show przygotuje współpracowniczka legendy rocka

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-04 16:14

Jeremi Sikorski nie zwalnia tempa po powrocie na scenę i zgłasza swój akces do eurowizyjnych preselekcji z piosenką "Cienie przeszłości". Wokalista doskonale wie, jak ważne jest pierwsze wrażenie, dlatego zadbał o spektakularną oprawę wizualną. Do współpracy zaprosił artystkę, która w swoim portfolio ma projekty dla samego Iggy'ego Popa.

Jeremi Sikorski w preselekcjach do Eurowizji 2026

Jeremi Sikorski znalazł się w gronie wykonawców, którzy zamierzają ubiegać się o przywilej reprezentowania Polski podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2026 roku. Piosenkarz, znany z tworzenia przebojów dla takich gwiazd jak Roksana Węgiel, Julia Wieniawa czy Justyna Steczkowska, postawił w eliminacjach na kompozycję "Cienie przeszłości". Istotnym filarem jego strategii jest dopracowana oprawa graficzna, za którą odpowiada Marta Kacprzak. To ekspertka od wizualizacji z imponującym doświadczeniem przy dużych produkcjach, pracująca m.in. przy serialu "Heweliusz" czy programie "Niezwykłe Stany Prokopa". Warto podkreślić, że Marta Kacprzak współpracowała z legendarnym Iggym Popem, który powszechnie uznawany jest za ojca chrzestnego punku.

Sikorski - występ na preselekcjach 2026

Dopytywany o szczegóły scenicznego show, Sikorski zdradził enigmatycznie, że publiczność zobaczy jego alter ego. Rozwiązanie tej zagadki nastąpi już 7 marca, kiedy to na antenie Telewizji Polskiej zostanie wyemitowany koncert z nagranymi wcześniej prezentacjami kandydatów. Nazwisko zwycięzcy poznamy dobę później, podczas emisji programu "Pytanie na śniadanie". Połączenie wpadającego w ucho utworu z wizualnym kunsztem Marty Kacprzak może okazać się przepustką do sukcesu w krajowych preselekcjach. W tego typu konkursach kluczowe jest stworzenie porywającego widowiska telewizyjnego, które przyciągnie uwagę widza od pierwszych sekund.

Jeremi Sikorski o piosence na Eurowizję
Galeria zdjęć 11
Jeremi Sikorski w preselekcjach do Eurowizji. Tak wspomina pracę ze Steczkowską
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JEREMI SIKORSKI