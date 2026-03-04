Jeremi Sikorski walczy o Eurowizję. Jego show przygotuje współpracowniczka legendy rocka

Jeremi Sikorski w preselekcjach do Eurowizji 2026

Jeremi Sikorski znalazł się w gronie wykonawców, którzy zamierzają ubiegać się o przywilej reprezentowania Polski podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2026 roku. Piosenkarz, znany z tworzenia przebojów dla takich gwiazd jak Roksana Węgiel, Julia Wieniawa czy Justyna Steczkowska, postawił w eliminacjach na kompozycję "Cienie przeszłości". Istotnym filarem jego strategii jest dopracowana oprawa graficzna, za którą odpowiada Marta Kacprzak. To ekspertka od wizualizacji z imponującym doświadczeniem przy dużych produkcjach, pracująca m.in. przy serialu "Heweliusz" czy programie "Niezwykłe Stany Prokopa". Warto podkreślić, że Marta Kacprzak współpracowała z legendarnym Iggym Popem, który powszechnie uznawany jest za ojca chrzestnego punku.

Sikorski - występ na preselekcjach 2026

Dopytywany o szczegóły scenicznego show, Sikorski zdradził enigmatycznie, że publiczność zobaczy jego alter ego. Rozwiązanie tej zagadki nastąpi już 7 marca, kiedy to na antenie Telewizji Polskiej zostanie wyemitowany koncert z nagranymi wcześniej prezentacjami kandydatów. Nazwisko zwycięzcy poznamy dobę później, podczas emisji programu "Pytanie na śniadanie". Połączenie wpadającego w ucho utworu z wizualnym kunsztem Marty Kacprzak może okazać się przepustką do sukcesu w krajowych preselekcjach. W tego typu konkursach kluczowe jest stworzenie porywającego widowiska telewizyjnego, które przyciągnie uwagę widza od pierwszych sekund.

