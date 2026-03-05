Dominika Tajner szczerze o życiu uczuciowym. Te słowa nie pozostawiają złudzeń

Obecność Dominiki Tajner w obsadzie trzeciego sezonu programu "Królowa przetrwania" wzbudza spore emocje wśród widzów. Podczas uroczystej premiery pierwszego odcinka tej produkcji, była małżonka lidera Ich Troje znalazła chwilę na rozmowę z dziennikarką Eski. W wywiadzie poruszono nie tylko kwestie zawodowe, ale przede wszystkim prywatne, dotyczące jej aktualnej sytuacji sercowej oraz podejścia do budowania relacji.

Dominika Tajner o poszukiwaniu partnera. Czy jej serce jest zajęte?

Po ostatnim, bolesnym zakończeniu relacji, celebrytka ze smutkiem ogłosiła publicznie, że definitywnie straciła wiarę w uczucia. Dziennikarze postanowili sprawdzić, czy nastawienie gwiazdy uległo zmianie w ostatnim czasie. Tajner wyznała szczerze, że choć wciąż nie odzyskała w pełni ufności do relacji damsko-męskich, to jednak tli się w niej nadzieja. Dominika chce wierzyć, że gdzieś w świecie czeka na nią ten jedyny mężczyzna.

Ja wtedy też powiedziałam, że chciałabym bardzo wierzyć w tą miłość i no niewiele się zmieniło, bo jestem dalej sama, to znaczy jestem singielką. Trochę z wyboru, trochę po prostu uważam, że może to przyjdzie. Nie chcę się zamykać. Natomiast no rzeczywiście akurat znowu jadąc na ten program byłam bardzo świeżo po rozstaniu i trochę tego żalu gdzieś tam wtedy miałam - powiedziała.

Kulisy programu "Królowa przetrwania". Decyzja Dominiki Tajner była błyskawiczna

W rozmowie poruszono również wątek motywacji stojącej za dołączeniem do obsady popularnego reality show. Zapytana o powody swojej decyzji, gwiazda zdradziła kulisy procesu rekrutacyjnego. Gdy otrzymała propozycję udziału, stanęła przed teoretycznie trudnym dylematem, jednak rzeczywistość okazała się prosta. Dominika Tajner nie wahała się ani chwili, błyskawicznie przyjmując to wyzwanie. "Miałam taki mały problem, bo akurat w tym czasie miałam mieć walkę swoją pierwszą walkę, już którąś przełożoną, więc to był taki dylemat, ale podjęcie decyzji zajęło mi może 10 sekund. Walkę można przełożyć, a takich propozycji się nie odrzuca" - skwitowała.

W trzeciej edycji formatu o przetrwanie walczy łącznie trzynaście kobiet znanych z mediów. Obok byłej żony Wiśniewskiego, w programie występują między innymi Ilona Felicjańska, Maja Rutkowski, Karolina Pajączkowska czy Izabela Macudzińska-Borowiak. Wśród uczestniczek znalazły się także Dominika Serowska, Nicol Pniewska, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska, Dominika Rybak, Anna Sowińska oraz Agnieszka Grzelak. Istotną zmianą jest nowa prowadząca show. Gospodynią została Małgorzata Rozenek-Majdan, która zastąpiła w tej roli Izu Ugonoha.

