To ona jest faworytką "Królowej przetrwania". Uczestniczki są co do niej zgodne

Nowa edycja i lista uczestniczek show

W trzecim sezonie programu "Królowa przetrwania" o miano najlepszej w dżungli rywalizuje szerokie grono znanych kobiet. W składzie znalazły się: Dominika Tajner, Ilona Felicjańska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Nicol Pniewska, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska, Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak oraz Izabela Macudzińska-Borowiak. Zmieniła się również gospodyni formatu – Izu Ugonoha zastąpiła w tej roli Małgorzata Rozenek-Majdan.

Dominika Rybak wyróżnia się w "Królowej przetrwania"

Premierowy odcinek trzeciej serii zadebiutował w środę 4 marca i dostarczył widzom potężnej dawki wrażeń. Nie brakowało łez i zalążków pierwszych konfliktów. Jednak na tle tych burzliwych wydarzeń jedna osoba zaprezentowała się z wyjątkowo dobrej strony. Mowa o Dominice Rybak, która już na starcie wyrasta na ulubienicę widzów i pozostałych uczestniczek. Jej postawa została bardzo ciepło przyjęta.

Uczestniczki zachwycone postawą Dominiki Rybak

Dominika Rybak to popularna tiktokerka i była zawodniczka freak fightów, która dała się poznać jako osoba autentyczna i posiadająca silny charakter. Choć jest twarda i nie pozwala sobie wchodzić na głowę, to unika konfliktów. Podczas oficjalnej premiery bohaterki show udzieliły wywiadów serwisowi ESKA, w których wskazały, z kim nawiązały najlepsze relacje. Niemal każda z rozmówczyń wymieniła właśnie Dominikę Rybak, chwaląc jej osobowość i koleżeńskie podejście.

Ja jestem osobiście wielką fanką Dominiki Rybak. Tzn. byłam już przed programem, ale teraz się dużo od niej uczę. Mogłaby być moją córeczką i może bym tak na nią mówiła, [gdyby nie to], że ona jest bardzo silna, więc nie jest taka "córeczkowa, cukiereczkowa". Natomiast bardzo podoba mi się to, że mówi swoje zadanie głośno, wyraźnie i tak, jak robi to na co dzień. Ja na przykład czasami się z pewnymi rzeczami hamuję, bo nie chcę być niegrzeczna. Jestem większą dyplomatką, a może czasami trzeba właśnie przypie*dzielić - przyznała Dominika Tajner w rozmowie z ESKĄ.

Przyjaźń Anny Sowińskiej i Dominiki Rybak

Najbliższa relacja połączyła jednak Dominikę Rybak z Anną Sowińską, szerzej znaną jako Mała Ania z "Warsaw Shore".

To jest moja taka po prostu psiapsi psiapsi i bardzo się cieszę, że ona tam była, bo w bardzo wielu sytuacjach, gdyby nie Dominika, ja nie wiem, czy bym nie siadła tam psychicznie. Mimo, że wydaje mi się, że jestem bardzo silną osobą i że nic nie jest w stanie mnie złamać, to naprawdę było kilka takich momentów, że myślałam "no nie, wychodzę" - powiedziała Mała w wywiadzie dla ESKI.

