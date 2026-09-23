Trump szykuje kolejne spotkanie z Putinem. Mówi o końcu wojny

Donald Trump deklaruje gotowość na kolejne spotkanie z Władimirem Putinem

Będzie nowy szczyt przywódców taki jak na Alasce rok temu? Kwestia ewentualnego kolejnego spotkania z Władimirem Putinem została poruszona przez Donalda Trumpa w trakcie jego rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zełenski wyszedł z propozycją zorganizowania trójstronnych negocjacji z udziałem przywódców Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji przy okazji szczytu G20 zaplanowanego w Miami. Trump odniósł się do tego pomysłu z rezerwą, oceniając, że do takich rozmów w tym konkretnym miejscu raczej nie dojdzie. Prezydent USA podkreślił jednak z przekonaniem, że Putin jest zainteresowany kontynuowaniem dialogu.

Sonda Czy spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem przyniesie coś przełomowego? Tak Nie Nie mam zdania

– Mieliśmy już spotkanie na Alasce. Myślę, że on chciałby zrobić następne (...) i on się spotka. Jest chętny, by się spotkać. Chciałby zakończyć tę wojnę i myślę, że obaj chcieliby zakończyć tę wojnę – powiedział Trump.

Trump says Putin is “willing” to meet Zelensky and wants the Ukraine conflict to be resolved, although he stopped short of saying the Russian president would attend the G20 summit in Miami. Zelensky has already said he would be prepared to meet Putin there.“[Putin] will meet,… pic.twitter.com/GPHh6ndpIA— Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) September 22, 2026

Trump i Putin na Alasce. W 2025 roku nie było przełomu

Ostatnie rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem twarzą w twarz miały miejsce 15 sierpnia 2025 roku w wojskowej bazie Joint Base Elmendorf-Richardson w Anchorage, położonej na Alasce. Prezydent Rosji został powitany z honorami, na czerwonym dywanie, po czym obaj politycy zasiedli razem w prezydenckiej limuzynie. Spotkanie trwało zaledwie około dwóch i pół godziny, lecz - przynajmniej według oficjalnych komunikatów - nie zakończyło się podpisaniem jakichkolwiek dokumentów dotyczących zawieszenia broni czy wstrzymania działań zbrojnych.

Obecnie Wołodymyr Zełenski głośno mówi o nadziejach na zakończenie wojny jeszcze przed nadejściem najchłodniejszych miesięcy. – Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć tę wojnę. Pomoże nam w tym prezydent Trump i uważam, że należy to zrobić jak najszybciej, zanim nadejdzie zima – powiedział przywódca Ukrainy.

Odrębną kwestią poruszaną w trakcie rozmów był amerykański olej napędowy, którego eksport ma zostać ograniczony. Trump potwierdził, że popiera to rozwiązanie, a szef departamentu finansów Scott Bessent dodał, że administracja bada obecnie możliwość wprowadzenia całkowitego lub też jedynie częściowego embarga. W tym kontekście amerykański prezydent zwrócił uwagę, że uderzenia armii ukraińskiej na rosyjskie zakłady rafineryjne choć są bolesne dla Moskwy, to jednocześnie wpływają destabilizująco na światowe ceny paliw.