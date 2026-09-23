Wymieszaj 1 łyżkę z wodą i wlej za brudny kaloryfer. Usuniesz zalegający syf bez rozkręcania grzejnika, a w sezonie rachunki spadną. Czyszczenie kaloryfera w środku

Przed sezonem grzewczym koniecznie wyczyść kaloryfery – to klucz do ich wydajności i niższych rachunków za ogrzewanie.

Odkryj genialny, domowy trik, który skutecznie usunie cały brud z wnętrza grzejnika bez rozkręcania.

Dowiedz się, jak ta prosta czynność zapewni Ci optymalne ciepło i czystsze powietrze w domu.

Czyszczenie kaloryfera to podstawa. Tak usuniesz z niego kurz i brud

Sezon grzewczy w wielu miastach Polski powoli startuje, dlatego to ostatni moment, aby się do niego odpowiednio przygotować i zapewnić sobie nie tylko ciepło w mieszkaniu w chłodne dni. Jedną z najważniejszych czynności, którą powinien wykonać we wrześniu każdy z nas w swoim domu jest czyszczenie kaloryferów. Ta prosta czynność nie tylko poprawi wydajność grzejnika, ale także sprawi, że rachunki za ogrzewanie mogą nawet być niższe niż w poprzednim roku. A teraz przejdźmy do konkretów. Jak powinno się wyczyścić kaloryfer bez konieczności rozkręcania go i demontowania? Pierwszym krokiem powinno być usunięcie powierzchownego brudu odkurzaczem. Warto oczyścić z kurzu wszystkie dostępne miejsca grzejnika. Następnie należy przejść do czyszczenia kaloryfera w środku. Tu trzeba wykazać się sprytem, aby dokładnie usunąć pajęczyny, kurz i inne zabrudzenia z wnętrza naszego grzejnika, ale nie musieć przy tym sięgać głęboko szmatką.

Wymieszaj 1 łyżkę z wodą i wlej za brudny kaloryfer. Usuniesz zalegający syf bez rozkręcania grzejnika

Zanim zabierzesz się za czyszczenie kaloryfera w środku, przygotuj płyn. Dodaj do 3 litrów ciepłej wody 1 łyżkę płynu do prania i dokładnie zamieszaj, aż powstanie delikatna piana. Następnie pod sam grzejnik podstaw miskę lub blachę piekarnika, a następnie wlej z góry na kaloryfer przygotowaną mieszankę. Płyn, spływając po wnętrzu grzejnika, spłucze z niego cały zalegający w nim syf, a wnętrze grzejnika będzie perfekcyjnie wyczyszczone.

Jak wyczyścić kaloryfer w środku bez rozkręcania grzejnika?

Nie jest tajemnicą, że na kaloryferach gromadzą się duże ilości kurzu, dlatego ważne jest, by nie pomijać ich podczas sprzątania. I o ile czyszczenie grzejników żeliwnych nie jest bardzo skomplikowane, gdyż wystarczy odkurzacz i szczotka, to kaloryfer płytowy wymaga od nas większego zaangażowania. Producenci zalecają rozmontować grzejnik płytowy, by dobrze go wyczyścić. Możliwe jest jednak wyczyszczenie go bez rozkręcania. Oprócz wyżej opisanego triku łatwym sposobem na wyczyszczenie kaloryfera jest wykorzystanie sprężonego powietrza i odkurzacza, a następnie starcie wydmuchanego kurzu wilgotną ściereczką.

9

QUIZ dla doświadczonych pań. Na te pytania powinna odpowiedzieć każda kobieta Pytanie 1 z 10 Pierwszą kobietą w historii, która stanęła na czele polskiego rządu była: Beata Szydło Ewa Kopacz Hanna Suchocka Następne pytanie