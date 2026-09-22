13-letni Natan zginął po zderzeniu hulajnogi z autobusem. Rozdzierające słowa pożegnania

13-letni Natan zginął w tragicznym wypadku. Jego wielką pasją była piłka nożna

13-letni Natan był uczniem siódmej klasy szkoły podstawowej. Jego wielką pasją była piłka nożna, którą z powodzeniem trenował. Chłopiec swoje 13. urodziny świętował pod koniec sierpnia.

W poniedziałek, 21 września, po godz. 15 doszło do tragedii. Nastolatek jechał hulajnogą elektryczną ulicą Mrotecką w Nakle nad Notecią. W pewnym momencie doszło do zderzenia z autobusem. 13-latek zmarł na miejscu.

Klub żegna 13-letniego Natana. „Takiego będziemy Cię pamiętać”

13-letniego Natana pożegnał klub SF Junior Nakło, z którym chłopiec był związany przez kilka lat. W poruszającym wpisie trenerzy i członkowie klubu wspominają go jako zawsze uśmiechniętego, ciekawego świata i chętnego do pomocy.

– Światło Natana zgasło. Był z nami przez kilka lat. Zawsze uśmiechnięty i ciekawy świata. Niezliczone ilości zadanych pytań. Niekiedy brakowało sił do odpowiadania. Dzisiaj bym wrócił do tych chwil i prosił o kolejne. Chłopiec z sercem na dłoni. Pomocny i troskliwy – napisano.

Natan łączył swoją pasję do piłki nożnej ze służbą w OSP. Choć od ponad roku nie występował już w barwach SF Junior Nakło, wciąż utrzymywał kontakt z osobami związanymi z klubem.

– Nie grałeś z nami od ponad roku, ale potrafiłeś zawsze zagadać przy okazji spotkania. Zawołać - Cześć Trenerze! Takiego będziemy Cię pamiętać, uśmiechniętego i z sercem na dłoni – czytamy we wpisie.

Klub przekazał również wyrazy współczucia rodzinie 13-latka.

13-latek wjechał na przejście dla pieszych. Doszło do zderzenia z autobusem

Według wstępnych ustaleń policji nastolatek wjechał hulajnogą na przejście dla pieszych, gdzie doszło do zderzenia z autobusem znajdującym się na pasach. Obrażenia chłopca były śmiertelne. 13-latek zmarł na miejscu.

Jak ustalił dziennikarz „Super Expressu” w rozmowie z mł. asp. Kamilem Smolińskim, chłopiec nie zatrzymał się przed przejściem. Zgodnie z przepisami powinien zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją przez pasy.

- Na chwilę obecną nie wiemy, co było dokładną przyczyną zdarzenia. Chłopak mógł poruszać się hulajnogą, ponieważ miał już skończony 13. rok życia – wyjaśnił mł. asp. Kamil Smoliński.

Na miejscu wypadku znaleziono także kask. Nie ustalono jednak, czy 13-latek miał go na głowie w momencie zderzenia. To jeden z elementów, które będą sprawdzali śledczy.

Sprawę tragicznej śmierci chłopca badają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią. Trwa ustalanie szczegółowego przebiegu zdarzenia oraz okoliczności, które doprowadziły do śmiertelnego wypadku.

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