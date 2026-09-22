Troje zakrwawionych dzieci w aucie zaparkowanym w górach! Znaleźli je przechodnie!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-09-22 15:16

Do dramatu doszło w niedzielę, 20 września w Górach Błękitnych w Australii. Przypadkowi przechodnie zauważyli samochód zaparkowany na poboczu drogi w Valley Heights. Ze środka dobiegał płacz i krzyk. W aucie odnaleźli cztery osoby z ranami kłutymi, w tym 40-letnią kobietę oraz trójkę jej dzieci - każde z nich poniżej piątego roku życia. Jedno z dzieci nie żyje, pozostała dwójka walczy o życie. Jak mówią śledczy, wszystko wskazuje na to, że kobieta chciała zabić dzieci, po czym targnęła się na swoje życie.

Biało-niebieska taśma policyjna z napisem Police na tle radiowozu. O tragedii w Górach Błękitnych przeczytasz na SE.
Autor: NSW Police/ Facebook
  • W Australii doszło do przerażającej tragedii: w samochodzie znaleziono zakrwawioną kobietę i trójkę dzieci, jedno z nich zmarło na miejscu zdarzenia.
  • Podejrzaną o zabójstwo jest 40-letnia matka, której stan krytyczny uniemożliwia przesłuchanie, podczas gdy dwoje pozostałych dzieci walczy o życie.
  • Co doprowadziło do tego dramatu, skoro wcześniej nic nie wskazywało na problemy? Dowiedz się, co ujawniło śledztwo.

Zakrwawione dzieci w aucie. Jedno z nich nie żyje, podejrzana matka

Jak informuje "Guardian", powołując się na ustalenia śledczych, pierwsi na miejscu zdarzenia pojawili się przypadkowi świadkowie. W niedzielne popołudnie w Valley Heights w Górach Błękitnych, zauważyli na poboczu auto, a w nim trójkę dzieci i kobietę. Wszyscy byli zakrwawieni, wszyscy mieli rany kłute. "Jedno z dzieci zmarło, mimo udzielonej mu przez świadków pomocy" - czytamy. Gdy na miejsce przyjechali ratownicy, opatrzyli rany pozostałej dwójce maluchów oraz kobiecie i wszystkich przetransportowali do szpitala. Cała trójka jest w stanie krytycznym.

Ojciec maluchów dowiedział się o tragedii w pracy

Zastępca komisarza lokalnej policji Peter McKenna przekazał, że to 40-latka, matka dzieci, jest podejrzana o zabójstwo. W poniedziałek powiedział, że jej stan pozostaje krytyczny, na razie nie ma więc możliwości, by ją przesłuchać. "Jeśli wyzdrowieje po tych obrażeniach, nasi ludzie z pewnością będą zdeterminowani, by oskarżyć ją o zabójstwo" - mówił podczas konferencji prasowej. Zrelacjonował też, że wkrótce po tragedii policja zawiadomił ojca dzieci. Był w pracy. "Od razu przyjechał do szpitala i nie odstępuje dzieci na krok. Pomaga nam w śledztwie".

Przekazał, że kobieta nie była wcześniej notowana, nic też nie wskazywało na to, że dzieje się coś niedobrego. Śledczy zabezpieczyli narzędzie zbrodni, śledztwo jest w toku. 

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  •   Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  •     Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  •     Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  •     Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  •     Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  •     pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Zabiła córki a potem spaliła ich ciała?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AUSTRALIA