Potężna eksplozja zbiorników z gazem. Straty są gigantyczne, trwa śledztwo

Spis treści Wybuch i pożar w gminie Osięciny. Ogień było widać z wielu kilometrów

Wybuch i pożar w gminie Osięciny. Ogień było widać z wielu kilometrów

Przypomnijmy - 18 września przed południem, o 11:40, ratownicy otrzymali wezwanie do niepokojącej sytuacji na terenie suszarni zbóż. Z ustaleń wynika, że eksplodowały zbiorniki z gazem, a ogień mógł pojawić się podczas prac montażowych przy instalacji. Choć w zdarzeniu ucierpiały dwie osoby, na razie śledczy nikomu nie postawili zarzutów.

Więcej na temat samego zdarzenia przeczytacie w tym artykule!

Czytaj też: 16-letnia Aleksandra Gładysiak zniknęła na moście, wcześniej wysłała pożegnalnego SMS-a. Szokujące kulisy

- Prokuratura Rejonowa w Radziejowie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do powstania pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni do zbóż, na terenie przedsiębiorstwa, a następnie do wywołania eksplozji 10 zbiorników z gazem w skutek niezachowania wymaganych zasad ostrożności

- wyjaśnia prokurator Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury. Straty finansowe są gigantyczne i przekraczają 8 milionów złotych. Szczęśliwie obyło się bez ofiar śmiertelnych, a jedynie dwie osoby wymagały interwencji załogi pogotowia. W sieci szybko pojawiły się przerażające filmy z gminy Osięciny. Internauci zgodnie przyznawali, że uniknięcie ludzkich dramatów można nazywać cudem.

W trakcie długiej i skomplikowanej akcji, strażacy tłumili płomienie i schładzali zbiorniki. W tym czasie lokalna droga była całkowicie nieprzejezdna. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie".

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

6

Pożar w Wielkopolsce. Płonęło składowisko opon, dym było widać z daleka