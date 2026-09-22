Potężna eksplozja zbiorników z gazem. Straty są gigantyczne, trwa śledztwo

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Renata Grudzińska
2026-09-22 13:35

To był koszmarny pożar. W zeszłym tygodniu w gminie Osięciny (województwo kujawsko-pomorskie) doszło do wybuchu, z którym mierzyło się 19 zastępów strażackich. Reporterka Radia ESKA Toruń donosi o nowych szczegółach - straty oszacowano na ponad 8 milionów złotych.

Wybuch i pożar w gminie Osięciny. Ogień było widać z wielu kilometrów

Przypomnijmy - 18 września przed południem, o 11:40, ratownicy otrzymali wezwanie do niepokojącej sytuacji na terenie suszarni zbóż. Z ustaleń wynika, że eksplodowały zbiorniki z gazem, a ogień mógł pojawić się podczas prac montażowych przy instalacji. Choć w zdarzeniu ucierpiały dwie osoby, na razie śledczy nikomu nie postawili zarzutów.

Więcej na temat samego zdarzenia przeczytacie w tym artykule!

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- Prokuratura Rejonowa w Radziejowie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do powstania pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni do zbóż, na terenie przedsiębiorstwa, a następnie do wywołania eksplozji 10 zbiorników z gazem w skutek niezachowania wymaganych zasad ostrożności

- wyjaśnia prokurator Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury. Straty finansowe są gigantyczne i przekraczają 8 milionów złotych. Szczęśliwie obyło się bez ofiar śmiertelnych, a jedynie dwie osoby wymagały interwencji załogi pogotowia. W sieci szybko pojawiły się przerażające filmy z gminy Osięciny. Internauci zgodnie przyznawali, że uniknięcie ludzkich dramatów można nazywać cudem.

W trakcie długiej i skomplikowanej akcji, strażacy tłumili płomienie i schładzali zbiorniki. W tym czasie lokalna droga była całkowicie nieprzejezdna. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie".

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Strażacy przy wozach pod suszarnią w Osięcinach. Na miniaturowej wstawce moment wybuchu. O pożarze przeczytasz na SE.
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POŻAR KUJAWSKO-POMORSKIE