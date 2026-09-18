Potężny wybuch i pożar w Kujawsko-Pomorskiem! Widok szalejącego ognia przerażał

Aktualizacja 15:25

Ogień został opanowany, jednak strażacy cały czas pracują na miejscu. - Zakończyliśmy chłodzenie jednego ze zbiorników. Drugi jest sprawdzany pirometrem i nadal strażacy schładzają go za pomocą działka wodnego. Funkcjonariusze policji i straży przeprowadzają oględziny miejsca zdarzenia - zrelacjonował dziennikarce Radia ESKA Toruń mł. ogn. mgr Patryk Wojciechowski.

DK nr 62 została udrożniona, jednak na skrzyżowaniu od strony Osięcin policja kieruje ruchem wahadłowym!

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Dramatyczny pożar i wybuch butli z gazem w Osięcinach

Z informacji przekazanych przez strażaków z KP PSP w Radziejowie wynika, że do zdarzenia doszło w piątek (18 września 2026 r.) w Osięcinach-Krzyżówkach (ul. Stacja PKP 5). Na terenie firmy zajmującej się suszeniem zboża nastąpił pożar, a następnie eksplozja zbiorników z gazem. Służby otrzymały zgłoszenie o dramatycznej sytuacji na terenie zakładu. Zobaczcie materiał wideo, który zamieścił jeden z użytkowników X (dawniej Twitter).

- Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem - 10 o pojemności 6000 litrów każdy oraz 2 o pojemności 4800 litrów każdy. Na tę chwilę pozostały dwa zbiorniki, które nie uległy wybuchowi. Są one intensywnie schładzane przez strażaków za pomocą działek wodnych - zrelacjonowali w mediach społecznościowych strażacy z KP PSP w Radziejowie.

Jak poinformowali ratownicy z Radziejowa niedługo po godzinie 13:20, na miejscu wciąż trwała walka o zabezpieczenie ocalałych butli.

- W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane. Jedna z nich doznała poparzeń i została przekazana pod opiekę zespołowi ratownictwa medycznego. Druga osoba jest przytomna i kontaktuje. Również pozostaje pod opieką służb medycznych

- takie szczegóły dotyczące poszkodowanych potwierdził w rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń mł. ogn. mgr Patryk Wojciechowski, pełniący funkcję oficera prasowego KP PSP w Radziejowie. Dalsze informacje pojawiają się w kolejnych komunikatach strażaków.

Służby w akcji. Są utrudnienia na DK nr 62

Przedstawiciele radziejowskiej straży pożarnej zaznaczyli, że sąsiednie budynki nie ucierpiały wskutek żywiołu. Ogień zdołał jednak uszkodzić i nadpalić zewnętrzną ścianę jednego z silosów oraz elementy konstrukcyjne. Akcja ratunkowa wymagała zaangażowania sporych sił.

- Na miejsce zdarzenia zadysponowano łącznie 19 zastępów straży pożarnej, w tym siły z terenu powiatów radziejowskiego i włocławskiego. Zadysponowano również grupę operacyjną Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, cysternę oraz kontener ochrony układu oddechowego. Na miejscu obecny jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. W działaniach uczestniczą również Zespoły Ratownictwa Medycznego, Policja oraz przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - czytamy na profilu KP PSP w Radziejowie.

Z powodu prowadzonych działań ratowniczych, kierowcy podróżujący drogą krajową nr 62 w województwie kujawsko-pomorskim muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Służby apelują o omijanie tego rejonu, a zwłaszcza pobliskiego skrzyżowania. Dokładne przyczyny wybuchu i pożaru będą teraz szczegółowo wyjaśniane przez śledczych.