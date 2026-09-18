Trump przemawiał do myśliwych, wszyscy patrzyli tylko na jedno! Co się z nim dzieje?!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-09-18 13:22

Amerykański prezydent spotkał się w czwartek, 17 września, z myśliwymi, wędkarzami i przedstawicielami branży outdoorowej. Zaprosił ich do Ogrodu Różanego na specjalną kolację, wychwalał, zapowiadał poszerzenie dostępu do polowań i wędkowania, a jednocześnie zniesienie ograniczeń wprowadzonych przez Bidena. Było jednak widać, że czuje się co najmniej kiepsko. "Blady, chory, chrapliwy" - pisali potem Internauci.

Donald Trump
Autor: AP Photo (2)/ Associated Press Donald Trump
  • Donald Trump obiecał myśliwym i rybakom większy dostęp do terenów łowieckich i wód publicznych.
  • 80-letni Trump wystąpił blady i z zachrypniętym głosem, natychmiast wywołując falę spekulacji o jego stanie zdrowia.
  • Czy to zwykłe przeziębienie, czy sygnał poważniejszego kryzysu? Dowiedz się, co naprawdę dzieje się z prezydentem.

Donald Trump (80 l.) w czwartek wieczorem przemawiał do około setki myśliwych i rybaków w Ogrodzie Różanym. Zaprosił ich na specjalną kolację, podczas której przekazał, że "jego administracja dąży do otwarcia większej liczby terenów publicznych i dróg wodnych, złagodzenia barier regulacyjnych i promowania polowań wśród młodych Amerykanów i weteranów".

Co się dzieje z Trumpem? "Blady, zachrypnięty"

Jak jednak podaje między innymi "Daily Mail", to, co mówił, dało się przyćmić przez to, jak się zachowywał i jak wyglądał. "W ciągu kilku chwil od zbliżenia się do mównicy, krytycy i obserwatorzy mediów na platformach społecznościowych zwrócili uwagę na wygląd Trumpa, zauważając, że był wyjątkowo blady i mówił z wyraźnie nosowym, chrapliwym głosem" - czytamy. To od razu wywołało falę spekulacji na temat stanu jego zdrowia, bowiem od pewnego czasu krążą plotki o "ostrym kryzysie medycznym", z jakim Trump może się zmagać. "Prezydent może walczyć z przeziębieniem, ale może to też wskazywać na coś poważniejszego" - czytamy.

Trump chce zyskać wyborców wśród myśliwych?

Wracając jednak do głównego wątku czwartkowego wydarzenia w Ogrodzie Różanym "Daily Mail" przypomina, że za kadencji Joe Bidena, Służba Ryb i Dzikich Zwierząt Stanów Zjednoczonych (US Fish and Wildlife Service) wprowadziła w kilku krajowych rezerwatach przyrody szczegółowe wymogi dotyczące amunicji i sprzętu bezołowiowego. "Według Fox News, rozporządzenie wykonawcze Trumpa ma na celu złagodzenie tych ograniczeń, a także udostępnienie większej części amerykańskich wód przybrzeżnych do wędkarstwa rekreacyjnego".

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