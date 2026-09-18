Były mąż królowej znów jest singlem. 81-latka rzuciła 86-latka

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-18 13:00

To już koniec! Andrew Parker Bowles (86 l.), eksmąż królowej Camilli (79 l.), znów jest wolny. Z najnowszych ustaleń "Daily Mail" wynika, że emerytowany oficer rozstał się ze słynną brytyjską prezenterką telewizyjną Anne Robinson. 81-letnia dawna gwiazda „The Weakest Link” spakowała manatki, opuściła posiadłość w Cotswolds i przeniosła się do Londynu. O niedawnym partnerze wypowiada się już tylko w czasie przeszłym.

Król Karol III i królowa Camilla. O rozstaniu byłego męża władczyni, Andrew Parkera Bowlesa, przeczytasz na SE.
Autor: AKPA

Andrew Parker Bowles szuka nowej miłości? Eksmąż królowej rozstał się z prezenterką

Czy któraś z pań marzy o zdobyciu serca 86-letniego byłego małżonka obecnej królowej brytyjskiej? Teraz pojawiła się nowa szansa! Daily Mail donosi, że relacja Anne Robinson i Andrew Parkera Bowlesa przeszła do historii. Zakochani od początku starali się unikać paparazzich i rzadko pojawiali się razem publicznie, choć gwiazda telewizji nie ukrywała wcześniej, że coś ją łączy z eks Camilli.

Jeszcze do niedawna Robinson mieszkała w urokliwym, popularnym wśród brytyjskich wyższych sfer regionie Cotswolds, w którym swoją rezydencję ma również były partner królowej Camilli. Ostatnio jednak spakowała walizki i przeniosła się do Londynu. Na dociekliwe pytania dziennikarzy o Andrew odpowiedziała jedynie lakonicznym „Być może”.

Prezenterka dała jasno do zrozumienia, że nie zamierza publicznie prać brudów ani zdradzać szczegółów romansu.

Sonda
Czy monarchia w Anglii powinna zostać zlikwidowana?

Małżeństwo Andrew Parkera Bowlesa i Camilli trwało ponad dekadę. Para doczekała się dwójki dzieci

W trakcie wywiadu Robinson zdobyła się na szczere wyznanie, przyznając, że doskwiera jej samotność i brak bratniej duszy, z którą mogłaby spędzać czas. Podkreśliła, że przekroczyła już osiemdziesiątkę, ale wciąż dba o formę, trenując pilates i uprawiając jogging. Dodała też, że nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, czy byłaby gotowa ponownie zamieszkać pod jednym dachem z kolejnym partnerem.

Przed spotkaniem z byłym mężem królowej na przyjęciu w gronie znajomych, znana prezenterka żyła w pojedynkę przez 17 lat. Parker Bowles nabrał wody w usta i nigdy nie skomentował rewelacji o romansie z prezenterką. Próżno też szukać ich wspólnych zdjęć.

Przypomnijmy, że relacja Andrew Parkera Bowlesa i Camilli trwała od 1973 do 1995 roku. Mają dwójkę dzieci – syna Toma i córkę Laurę.W 2005 roku Camilla powiedziała sakramentalne „tak” ówczesnemu księciu Karolowi, obecnie są królową i królem Wielkiej Brytanii.

QUIZ. Pierwsza miłość. Oni kiedyś byli razem. Połącz w pary dawnych kochanków z serialu
Pytanie 1 z 10
Pierwszą miłością Marysi i jej pierwszym mężem był...
Pierwsza miłość odc. 802. Marysia (Aneta Zając), Paweł (Mikołaj Krawczyk) biorą ślub - grudzień 2008 r.
Koronacja króla Karola III. Historyczne wydarzenie z protestami w tle
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CAMILLA PARKER
RODZINA KRÓLEWSKA