Były mąż królowej znów jest singlem. 81-latka rzuciła 86-latka

Andrew Parker Bowles szuka nowej miłości? Eksmąż królowej rozstał się z prezenterką

Czy któraś z pań marzy o zdobyciu serca 86-letniego byłego małżonka obecnej królowej brytyjskiej? Teraz pojawiła się nowa szansa! Daily Mail donosi, że relacja Anne Robinson i Andrew Parkera Bowlesa przeszła do historii. Zakochani od początku starali się unikać paparazzich i rzadko pojawiali się razem publicznie, choć gwiazda telewizji nie ukrywała wcześniej, że coś ją łączy z eks Camilli.

Jeszcze do niedawna Robinson mieszkała w urokliwym, popularnym wśród brytyjskich wyższych sfer regionie Cotswolds, w którym swoją rezydencję ma również były partner królowej Camilli. Ostatnio jednak spakowała walizki i przeniosła się do Londynu. Na dociekliwe pytania dziennikarzy o Andrew odpowiedziała jedynie lakonicznym „Być może”.

Prezenterka dała jasno do zrozumienia, że nie zamierza publicznie prać brudów ani zdradzać szczegółów romansu.

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W trakcie wywiadu Robinson zdobyła się na szczere wyznanie, przyznając, że doskwiera jej samotność i brak bratniej duszy, z którą mogłaby spędzać czas. Podkreśliła, że przekroczyła już osiemdziesiątkę, ale wciąż dba o formę, trenując pilates i uprawiając jogging. Dodała też, że nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, czy byłaby gotowa ponownie zamieszkać pod jednym dachem z kolejnym partnerem.

Przed spotkaniem z byłym mężem królowej na przyjęciu w gronie znajomych, znana prezenterka żyła w pojedynkę przez 17 lat. Parker Bowles nabrał wody w usta i nigdy nie skomentował rewelacji o romansie z prezenterką. Próżno też szukać ich wspólnych zdjęć.

Przypomnijmy, że relacja Andrew Parkera Bowlesa i Camilli trwała od 1973 do 1995 roku. Mają dwójkę dzieci – syna Toma i córkę Laurę.W 2005 roku Camilla powiedziała sakramentalne „tak” ówczesnemu księciu Karolowi, obecnie są królową i królem Wielkiej Brytanii.

TV’s Queen of Mean Anne Robinson splits up with Queen Camilla’s ex-husband Andrew Parker Bowles. Read Friday’s Eden Confidential social diary:https://t.co/SZM0NHhRxA— Richard Eden (@richardaeden) September 18, 2026

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