Gdzie oglądać finał PGE Ekstraligi? Zapowiedź, składy i transmisja z meczu Apator - Sparta

Żużel: PRES Toruń i Betard Sparta Wrocław powalczą w finale PGE Ekstraligi

Przed startem sezonu 2026 PGE Ekstraligi szanse na tytuł miało 8 zespołów, teraz w walce o złoto pozostały już tylko dwie. PRES Grupa Deweloperska Toruń chce obronić tytuł, a Betard Sparta Wrocław wygrać po kilku latach posuchy. Większość ekspertów nie ma wątpliwości - 20 września i 4 października spotkają się dwie najmocniejsze ekipy z bieżącej kampanii. Co więcej, finałowe starcia odbędą się na dwóch najbardziej efektownych torach, więc rywalizacja zapowiada się arcyciekawie. Dość powiedzieć, że w 13 biegu na Motoarenie zobaczymy zestaw: Robert Lambert, Artiom Łaguta, Emil Sajfutdinow i Brady Kurtz (jeśli nie będzie rezerw).

- Sparta będzie trudnym przeciwnikiem. Musimy postarać się o jak najlepszy wynik na swoim domowym torze. W Lublinie i w rewanżu na Motoarenie pokazaliśmy, jak dobrą drużyną jesteśmy. Juniorzy robią bardzo dobrą robotę, my też robimy, co do nas należy. Zobaczymy, co się wydarzy w finale, jaka będzie pogoda i jak to się poukłada - powiedział "Super Expressowi" przed finałem lider PRES Toruń, Emil Sajfutdinow.

Informacje o składach i transmisji z meczu znajdują się pod galerią ze zdjęciami z Motoareny!

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Awizowane składy na finał PGE Ekstraligi

W miniony czwartek trenerzy Piotr Baron i Piotr Protasiewicz podali awizowane składy na finał nr 1. W zestawieniu gospodarzy nie ma żadnych zaskoczeń. To układ par, który większość kibiców żużla zna na pamięć. Niewiadomą po stronie gości jest Bartłomiej Kowalski. Zawodnik do lat 24 walczy z czasem i kontuzją. Nie było mu dane rywalizować w półfinale z FOGO Unią Leszno. Jego powrót na decydującą batalię byłby rzecz jasna dużym wzmocnieniem "Spartan".

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

9. Patryk Dudek

10. Robert Lambert

11. Norick Bloedorn

12. Mikkel Michelsen

13. Emil Sajfutdinow

14. Mikołaj Duchiński

15. Antoni Kawczyński

Betard Sparta Wrocław:

1. Daniel Bewley

2. Maciej Janowski

3. Brady Kurtz

4. Bartłomiej Kowalski

5. Artiom Łaguta

6. Marcel Kowolik

7. Mikkel Andersen

Sędzia: Krzysztof Meyze

Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Transmisja TV i stream online z finału Apator - Sparta

Początek niedzielnego spotkania na Motoarenie o godzinie 19:30. Relację i zdjęcia z finału PGE Ekstraligi znajdziecie w "Super Expressie". Na trybunach zasiądzie nadkomplet widzów. Klub z grodu Kopernika zachęca, by przyjść na stadion nieco wcześniej.

- Na płycie Motoareny wystąpią najlepsi toruńscy tancerze z Best Crew Studio, którzy specjalnie na ten wieczór przygotowali show stworzone od początku do końca właśnie dla tego wydarzenia. Finał zobowiązuje, więc tym razem chcemy podkręcić emocje jeszcze zanim motocykle wyjadą na tor - przekazali w mediach społecznościowych przedstawiciele KS Toruń.

Bilety na finał rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. Wszyscy ci, którzy nie zdołali kupić wejściówek, będą szukali transmisji telewizyjnej. Pełne prawa do pokazywania PGE Ekstraligi ma stacja Canal+ i to właśnie tam znajdziecie transmisję z finału Apator - Sparta. Stream online również proponuje platforma Canal+. O 19:15 wystartuje studio, które poprowadzi Daria Kabała-Malarz. Jej gościem będzie Krzysztof Kasprzak. Mecz skomentują Tomasz Dryła i Patryk Malitowski. Reporterami będą Aleksandra Klepaczka i Łukasz Benz.