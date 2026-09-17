Jedynka w sanatorium. Tak można zwiększyć swoje szanse na własny pokój

Pokój jednoosobowy w sanatorium

W sanatoriach dostępne są różne warianty zakwaterowania. Kuracjusze mogą trafić m.in. do pokoi jedno-, dwu- czy wieloosobowych. Turnus w sanatorium trwa standardowo 21 dni. Oznacza to, że kuracjusz może spędzić z przydzielonym współlokatorem znaczną część dnia i nocy. O ile dla jednej osoby nie będzie to większym problemem, o tyle dla innej wspólny pokój może być sporym wyzwaniem. Co więc w takiej sytuacji?

Jak dostać pokój jednoosobowy w sanatorium?

Osoby, którym szczególnie zależy na własnym pokoju, powinny zająć się tą kwestią jeszcze przed wyjazdem. Jednym ze sposobów jest porozmawianie z lekarzem i wskazanie, że ze względów zdrowotnych potrzebne jest zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.

Takie wskazanie nie oznacza automatycznie, że kuracjusz otrzyma "jedynkę", ale może jednak stanowić argument przy przydzielaniu miejsc. Warto również wcześniej skontaktować się z konkretnym sanatorium i zapytać, jakie obowiązują w nim zasady dotyczące zakwaterowania.

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Ile kosztuje pobyt w sanatorium? Za pokój jednoosobowy trzeba zapłacić więcej

Pokój jednoosobowy wiąże się z wyższą opłatą za zakwaterowanie. W 2026 roku stawka za jednoosobowy pokój z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym wynosi 32,60 zł za dobę w okresie od października do kwietnia oraz 40,90 zł od maja do września. Przy standardowym 21-dniowym turnusie daje to odpowiednio 684,60 zł oraz 858,90 zł.

Tańszy jest pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego. W tym przypadku stawka wynosi 24,90 zł za dobę lub 33,20 zł w okresie od maja do września.

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