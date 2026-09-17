Kierowca ciężarówki wyprzedzał „na trzeciego” i zepchnął auto na pobocze! Mrożące krew w żyłach nagranie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 24 lipca w miejscowości Brzeźno w powiecie toruńskim. Nagranie trafiło na policyjną skrzynkę „Stop Agresji Drogowej”. Jak przekazują policjanci, pokazuje ono wyjątkowo niebezpieczne zachowanie kierowcy ciężarówki.

Na filmie widać, jak kierujący TIR-em rozpoczyna wyprzedzanie samochodu osobowego. Problem w tym, że z przeciwnego kierunku nadjeżdża inny pojazd. Kierowca ciężarówki nie rezygnuje jednak z manewru.

Jak przekazuje policja, kierujący TIR-em zaczął dodatkowo mrugać światłami drogowymi w kierunku nadjeżdżającego auta, a następnie zjechał na jego stronę jezdni. Kierowca samochodu jadącego z naprzeciwka został zmuszony do zjechania na pobocze, ograniczone w tym miejscu barierą.

Tylko dzięki reakcji kierowcy samochodu osobowego nie doszło do tragedii. Policjanci podkreślają, że zachowanie kierującego ciężarówką stworzyło realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Policja prowadzi czynności, których celem jest ustalenie tożsamości kierowcy TIR-a i pociągnięcie go do odpowiedzialności. Jak przekazują funkcjonariusze, ze względu na powagę czynu sprawa najprawdopodobniej znajdzie swój finał w sądzie - przekazał kom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.

Kierowcy może grozić utrata prawa jazdy, grzywna sięgająca 30 tys. zł oraz 10 punktów karnych. W przypadku osoby wykonującej zawód kierowcy utrata uprawnień może oznaczać również konieczność zaprzestania wykonywania pracy.

Policja przypomina, że świadkowie niebezpiecznych zachowań na drodze mogą przekazywać nagrania za pośrednictwem skrzynki „Stop Agresji Drogowej”. Takie materiały mogą pomóc w ustaleniu sprawców niebezpiecznych wykroczeń i pociągnięciu ich do odpowiedzialności.