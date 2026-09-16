Ewakuacja sklepów i stacji paliw w Radziejowie. Na miejscu są antyterroryści

Niepokojące zdarzenie przy ulicy Komunalnej w Radziejowie. Ochroniarz pracujący w tamtejszym sklepie dostrzegł na parkingu porzuconą, podejrzaną walizkę i natychmiast skontaktował się z dyżurnym lokalnej komendy.

Po godzinie 14:00 w rejonie zagrożenia rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę akcja. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i klientów podjęto rygorystyczne kroki.

Ewakuacja sklepów i stacji paliw. Na miejscu są saper

Teren wokół znaleziska został odcięty. Funkcjonariusze zdecydowali o wyprowadzeniu ludzi z okolicznych budynków handlowych oraz pobliskiej stacji benzynowej.

Przebieg wydarzeń dla Radia Eska przedstawił przedstawiciel radziejowskiej komendy:

- Po przybyciu na miejsce naszych policjantów i policjanta przeszkolonego w zakresie pirotechniki podjęliśmy decyzję o ewakuacji najbliższych placówek handlowych oraz pobliskiej stacji paliw. Również zablokowaliśmy i wyznaczyliśmy objazdy na tym odcinku drogi krajowej. Aktualnie na miejscu działają policyjni pirotechnicy z Bydgoszczy

- powiedział Radiu Eska po godz. 17 Marcin Krasucki z radziejowskiej policji.

Utrudnienia dla kierowców i objazdy na DK62

Sytuacja wpłynęła również na ruch drogowy w mieście. Przejazd ważną trasą został całkowicie wstrzymany, a policjanci na miejscu kierują podróżnych na bezpieczne alternatywne drogi.

Jak poinformował lokalny portal ki24.info: "Z komunikatu wynika, że ruch został wstrzymany na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 266 do ul. Franciszkańskiej. Kierowcy nie przejadą obecnie tym fragmentem DK62, a policjanci kierują ruch na trasy objazdowe."

Na ten moment służby nie ujawniają szczegółowych informacji na temat zawartości tajemniczego pakunku. Pirotechnicy i specjaliści od zabezpieczenia ładunków wybuchowych ciągle prowadzą swoje czynności na miejscu zdarzenia.

Na razie nie podano, co znajduje się w środku ani innych szczegółów dotyczących interwencji