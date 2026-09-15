Zobaczył ciągnik z agregatem i zaczął gwałtownie hamować. Było za późno. Młody motocyklista nie żyje

Tragiczny wypadek w Głowińsku pod Rypinem

Fatalne informacje napłynęły do nas z województwa kujawsko-pomorskiego. Koszmar rozegrał się na drodze wojewódzkiej nr 557, na terenie miejscowości Głowińsk w gminie Rypin. Dyżurny policji został o nim poinformowany 14 września, po godzinie 20:00.

- Na podstawie wykonanych na miejscu czynności policjanci wstępnie ustalili, że 32-letni motocyklista nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego, zbliżając się do poprzedzającego go ciągnika rolniczego z agregatem uprawowym, zaczął gwałtownie hamować, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu wywracając pojazd na bok - wyjaśnia podkom. Dorota Rupińska, oficer prasowa KPP w Rypinie.

Młody mężczyzna trafił do szpitala. Niestety, mimo wysiłków medyków, zmarł. Policjanci sprawdzili kierowcę ciągnika. Był on trzeźwy. Wszystkie przyczyny i dokładne okoliczności tragedii wyjaśni śledztwo, które toczy się pod nadzorem prokuratora.

Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego regularnie apelują o ostrożność na drogach. Niedostosowanie prędkości do panujących warunków pozostaje jedną z głównych przyczyn wypadków. W opisywanym przypadku nie udało się uratować młodego motocyklisty. Funkcjonariusze apelują - zwłaszcza po zmroku należy zachować maksymalny poziom koncentracji. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia. Ku przestrodze, pod tekstem zamieszczamy zdjęcia z miejsca wypadku.

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