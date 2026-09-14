Tłumy na XIII Pikniku Przyjaciół Schroniska w Toruniu. Dużo zdjęć i relacja

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Marta Łazarska
Marta Łazarska
2026-09-14 12:30

W minioną niedzielę w Psim Parku w Toruniu odbyła się już 13. edycja Pikniku Przyjaciół Schroniska. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji dla całych rodzin, w tym również dla czworonogów. Zgromadzeni mieli okazję wesprzeć lokalne schronisko. Wydarzenie to obfitowało we wzruszające momenty i historie.

Toruń: Trzynasta edycja Pikniku Przyjaciół Schroniska

Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a atmosfera dopisywała. Hasłem przewodnim tej odsłony wydarzenia było "Niech jesień będzie złota! Adoptuj psa lub kota!". Organizatorzy chcieli w ten sposób uwrażliwić na los starszych psów i kotów. Przedstawicielka toruńskiego przytuliska w rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń wspomniała m.in. o psie Otisie, który zwyciężył w konkurencji "Psiebiegnij się".

- Jest pieskiem, który na pewno wymaga długich i systematycznych spacerów. Ma bardzo dobre relacje z innymi psiakami - zarówno psami, jak i suczkami. Do ludzi jest bardzo przyjaźnie nastawiony, również do dzieci. Można powiedzieć, że to pies ideał. Szerszy opis Otisa jest dostępny na stronie "Toruń - psy i koty do adopcji" na Facebooku. Otis trafił niedawno do schroniska, bardzo ciężko jest mu się pogodzić z tą sytuacją. Fajnie, gdyby szybko udało się znaleźć dla niego dom

Zgromadzeni chętnie opowiadali o swoich doświadczeniach z adopcją zwierząt. Opiekunka psa imieniem Stitch podzieliła się swoją historią z Radiem ESKA Toruń. - On pójdzie za właścicielem w ogień. Potrafi okazać swoje szczęście. A ja? Nadal płaczę ze szczęścia, że on ze mną jest - wyznała wzruszona właścicielka.

Osoby, które zdecydowały się na adopcję starszych psów, zaznaczają, że więź, jaką udaje się zbudować, jest niepowtarzalna. Pewna kobieta opowiedziała, jak przyjęła psa na krótki czas, a ostatecznie minęły już niemal cztery lata pod jednym dachem. Informacje o tym, jak wygląda adopcja, znajdują się na oficjalnej stronie placówki. W galerii można zobaczyć relację z tego sympatycznego wydarzenia. Mamy dużo zdjęć uczestników - dwunożnych i czworonożnych! Pod tekstem znajdziecie również krótki film z akcji "Psiebiegnij się!"

Uśmiechnięta para z dwoma psami podczas pikniku dla schroniska w Toruniu. O wydarzeniu przeczytasz na SE.
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