Z siekierą napadli na warszawski sklep

Na początku sierpnia doszło do dramatycznych zdarzeń w jednej z warszawskich galerii handlowych. Trzech zamaskowanych napastników wdarło się na teren centrum i przy użyciu siekier sforsowało witrynę. Następnie dokonali oni kradzieży z włamaniem oraz kradzieży rozbójniczej w jednym z salonów sieci telefonii komórkowej.

Łupem złodziei padł nowoczesny sprzęt elektroniczny o łącznej wartości aż 207 tysięcy złotych. Dzięki skrupulatnej analizie śladów, pracy operacyjnej oraz dochodzeniowej, policjanci krok po kroku odtworzyli dokładny przebieg przestępstwa. Śledczy zidentyfikowali narzędzia, którymi posługiwali się sprawcy, pojazdy użyte do ucieczki oraz skład osobowy gangu.

Na początku września kryminalni z KSP, wspierani przez funkcjonariuszy Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego, przeprowadzili w Warszawie akcję zatrzymania. W ręce policji wpadło trzech mężczyzn – wszyscy to obywatele Litwy. Wśród nich znajduje się dwóch bezpośrednich sprawców sierpniowego napadu.

Zatrzymanie w ostatniej chwili

Jak się okazało, rozochoceni pozornym sukcesem sierpniowego skoku sprawcy najpewniej szykowali się do kolejnego napadu. Podczas przeszukania zatrzymanych oraz oględzin ich samochodu, mundurowi odkryli siekiery, łom i gazy pieprzowe, kominiarki oraz rękawiczki z metkami, mogące posłużyć do kolejnych przestępstw.

Zatrzymani obywatele Litwy usłyszeli zarzut kradzieży rozbójniczej, kradzieży z włamaniem oraz niszczenia mienia. Na wniosek prokuratora, sąd zdecydowało o tymczasowym areszcie dla dwóch podejrzanych.

Prokuratura sprawdzi teraz, czy Litwini nie mają na koncie również innych tego typu napadów w Polsce lub na terenie Europy.

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