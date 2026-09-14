Zwłoki kobiety wyłowione z Bałtyku. Poranny dramat przy kołobrzeskim molo

Tragiczne odkrycie o świcie

Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 6. Zgłoszenie o unoszącym się w wodzie ciele kobiety wpłynęło do służb bardzo szybko, a ratownicy błyskawicznie dotarli na miejsce. Kobieta była ubrana w strój kąpielowy, co może wskazywać, że weszła do morza sama. Tuż obok miejsca ujawnienia znajdowały się jej rzeczy osobiste pozostawione na plaży.

Podkom. Karolina Seemann z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu potwierdziła w rozmowie z TVP3 Szczecin, że ciało zostało zabezpieczone do badań, które mają pomóc ustalić przyczynę śmierci.

Policja bada okoliczności tragedii

Na miejscu pracują policjanci, którzy dokumentują teren i zabezpieczają wszystkie możliwe ślady. Wstępne ustalenia nie pozwalają jeszcze jednoznacznie określić, co wydarzyło się nad Bałtykiem. Śledczy sprawdzają, czy kobieta mogła wejść do wody sama, czy też doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Prokurator polecił przewiezienie ciała do zakładu medycyny sądowej. Sekcja zwłok ma dać odpowiedź na pytanie, jak zginęła kobieta i czy do jej śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie.

Co się wydarzyło przy molo w Kołobrzegu?

Kołobrzeskie molo to jedno z najpopularniejszych miejsc spacerowych w regionie. Poranny dramat wstrząsnął mieszkańcami i turystami, którzy o tej porze często pojawiają się na plaży. Policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które mogły widzieć kobietę wcześniej lub zauważyć coś niepokojącego w rejonie molo.

Śledczy będą teraz odtwarzać ostatnie godziny życia kobiety, próbując ustalić, jak doszło do tragedii. Wszystko wskazuje na to, że kluczowe będą wyniki badań i analiza zabezpieczonych przedmiotów.

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