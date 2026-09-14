X-Demon otwiera się w Katowicach. To tutaj działał legendarny Spiż

Dla wielu mieszkańców Katowic adres przy ul. Opolskiej 22 nie jest przypadkowy. Przez lata działał tutaj klub Spiż, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc nocnej rozrywki na Śląsku.

Klub Spiż powstał w 2005 roku w hali starej drukarni w Katowicach. Z czasem miejsce zyskało ogromną popularność i przyciągało klubowiczów nie tylko z Katowic i okolic, ale również z innych części Polski.

Na początku 2012 roku rozpoczęła się trwająca ponad rok przebudowa lokalu. Spiż przez kolejne lata pozostawał jednym z charakterystycznych punktów na imprezowej mapie Katowic.

Ostatecznie historia klubu zakończyła się 7 stycznia 2023 roku. Tego dnia jego drzwi zostały zamknięte.

Przez kolejne lata pojawiały się pytania o przyszłość charakterystycznego lokalu przy Opolskiej. Teraz wiadomo już, że miejsce ponownie zacznie tętnić nocnym życiem – ale pod zupełnie innym szyldem.

Tak wyglądały imprezy w legendarnym Spiżu:

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X-Demon wchodzi na Śląsk. Wielkie otwarcie już we wrześniu

Nowym gospodarzem lokalu zostanie X-Demon, marka znana już klubowiczom z innych miast Polski, m.in. Poznania czy Zielonej Góry.

Właściciele zapowiadają Grand Opening w Katowicach 25 i 26 września. Otwarcie ma potrwać dwa dni, a organizatorzy zapowiadają dwie wyjątkowe noce oraz występy światowych gwiazd.

– To nie jest zwykłe miejsce, to jest nowy rozdział. Ekskluzywna przestrzeń, w której rodzi się przyszłość nocnej rozrywki. Do zobaczenia w X-Demon Katowice – zapowiadają właściciele klubu w mediach społecznościowych.

Nowy klub będzie działał przy ul. Opolskiej 22 w Katowicach, czyli dokładnie w miejscu, które przez lata kojarzyło się ze Spiżem.

Co będzie w X-Demonie Katowice?

X-Demon nie zamierza jednak być po prostu kontynuacją poprzedniego klubu. Właściciele podkreślają, że chcą stworzyć własną koncepcję i nadać miejscu zupełnie nową tożsamość.

Klub ma mieć zróżnicowany profil muzyczny i być skierowany do różnych grup odbiorców. W planach są również współprace z artystami i DJ-ami ze Śląska.

Organizatorzy zdradzili już także, jak ma wyglądać tygodniowy rozkład imprez.

W czwartki mają odbywać się wieczory studenckie.

Piątki będą przeznaczone dla pełnoletnich klubowiczów.

Soboty mają natomiast być skierowane do bardziej dojrzałej publiczności – wejście będzie dostępne od 21. roku życia.

To jednak nie wszystko. Podczas wielkiego otwarcia 25 i 26 września mają pojawić się światowe gwiazdy. Na razie organizatorzy nie ujawnili wszystkich szczegółów dotyczących programu.

Co stanie się z dawnym Spiżem?

Otwarcie X-Demona może być jednym z najważniejszych wydarzeń na klubowej mapie Katowic w tym roku. Tym bardziej że nowy klub pojawi się w miejscu doskonale znanym starszym bywalcom nocnych imprez.

Właściciele X-Demona podkreślają jednak, że nie chcą budować nowej marki wyłącznie na sentymencie do Spiżu. Ma to być nowa koncepcja, nowa marka i nowy rozdział historii tego miejsca.

– Rozwijając markę X-Demon, dążymy do obecności w kluczowych regionach kraju. Śląsk, ze swoim wyjątkowym charakterem i mocną kulturą nocnego życia, stanowi naturalny etap naszego ogólnopolskiego rozwoju – mówił Tomasz Mały z X-Demona w rozmowie z portalem „wKatowicach.eu”.

Jedno jest pewne: 25 i 26 września przy Opolskiej 22 znów zrobi się głośno. Po ponad trzech latach od zamknięcia Spiżu w tym miejscu ponownie pojawią się klubowicze. Tym razem jednak pod szyldem X-Demon.

Czy nowy klub stanie się kolejnym kultowym miejscem na imprezowej mapie Katowic? Odpowiedź przyniosą pierwsze tygodnie działalności.