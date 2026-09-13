Jechał rowerem dla partnerki chorej na raka. W Ostrawie został pobity. Powodem żółto-niebieskie barwy

Kuba został pobity podczas charytatywnej wyprawy w Ostrawie.

Ataku mieli dopuścić się mężczyźni najprawdopodobniej polskiego pochodzenia.

Powodem agresji miał być kapelusz w barwach Górnego Śląska.

Rowerzysta trafił do szpitala, a sprawę zgłoszono czeskiej policji.

Kuba 9 września wyruszył z rynku w Chorzowie w trasę pod nazwą „Rajza dla Marceliny”. Rowerem przemierzał okolice historycznych granic Górnego Śląska. W ten sposób chciał nagłośnić zbiórkę na leczenie swojej ciężarnej partnerki, która choruje na raka szyjki macicy.

Wyprawę przerwało zdarzenie w Ostrawie. Z informacji przekazanych przez Cargo Familia wynika, że Kuba został tam pobity w sobotę wieczorem. Ataku mieli dopuścić się mężczyźni najprawdopodobniej polskiego pochodzenia.

Napastnicy mieli krzyczeć, że rowerzysta jest Ukraińcem i banderowcem. Według opublikowanej relacji powodem agresji był noszony przez niego kapelusz w żółto-niebieskich barwach Górnego Śląska. Po zdarzeniu Kuba trafił do szpitala na badania. Atak został również zgłoszony czeskiej policji.

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„Rajza dla Marceliny” została ostatecznie zakończona. Najważniejsze jest teraz bezpieczne dotarcie mężczyzny do domu oraz spokój potrzebny jego partnerce podczas leczenia.

Marcelina ma 30 lat i jest mamą trojga dzieci. Obecnie spodziewa się kolejnego dziecka. W trakcie ciąży zdiagnozowano u niej raka szyjki macicy.

Kobieta przechodzi chemioterapię, ale jej organizm bardzo ciężko znosi leczenie. Zmaga się między innymi z poważnym osłabieniem, skutkami ubocznymi terapii oraz zakrzepicą. Ze względu na stan zdrowia nie może normalnie pracować. Kuba ograniczył natomiast własną pracę, aby opiekować się partnerką i dziećmi.

Pieniądze ze zbiórki mają zostać przeznaczone między innymi na nierefundowane leki, leczenie wspomagające, żywienie medyczne, dojazdy do ośrodków onkologicznych oraz prywatne wizyty i konsultacje. Część środków ma pomóc rodzinie również w opłacaniu mieszkania i bieżących rachunków.

– Chcę wrócić do moich dzieci. Chcę znowu mieć siłę na zwykłe dni. Na śmiech, przytulanie, rower, namiot i nasze małe rodzinne przygody – napisała 30-latka na stronie zbiórki. Do tej pory udało się zebrać ponad 400 tys. złotych.