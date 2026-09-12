Znakomita frekwencja na meczu Górnik - Lech! Znajdź się na zdjęciach kibiców

Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:1 (0:1) (Prekop 76' - Sayyadmanesh 36')

Górnik Zabrze: Schulze - Sacek, Josema, Janicki, Janża - Bernardo (60' Liseth), Urbański, Kubicki - Peter Federico (60' Ikia Dimi), Chłań, Antiste (60' Prekop)

Lech Poznań: Lis - Pereira, Mońka, Skrzypczak, Gurgul - Sayyadmanesh (Bengtsson 64'), Berggren, Murawski (64' Jagiełło), Rodriguez (72' Palma), Walemark - Ishak (72' Agnero).

Sędzia: Wojciech Myć (Włodawa)

Widzów: ponad 28 tysięcy

Starcie gigantów na Arenie Zabrze

Wicemistrz Polski kontra mistrz kraju - takie spotkania zawsze elektryzują fanów futbolu. Górnik Zabrze i Lech Poznań zaczynali ten sezon w eliminacjach Ligi Mistrzów. Podopiecznym Michala Gasparika nie udało się przebić do fazy ligowej. Odpadali z LM, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Z większym powodzeniem rywalizował "Kolejorz", który przebił się do LE i powoli zapomina o klęsce z Aarhus. Do województwa śląskiego goście przyjechali w roli lidera PKO BP Ekstraklasy i nie zamierzali zwalniać tempa.

Pierwsze fragmenty spotkania Górniak z Lechem zawodziły. Sytuacji podbramkowych było jak na lekarstwo. Wyróżnić można było mocny strzał Maksyma Chłania, po którym interweniował Mateusz Lis. Impas przerwał dopiero Irańczyk Allahyar Sayyadmanesh, który wykorzystał zbyt krótkie piąstkowanie Philippa Schulze. Goście objęli prowadzenie w 36. minucie. Brakowało zdecydowanej reakcji ze strony gospodarzy i na przerwę schodzili oni z marsowymi minami. Lech prowadził 1:0.

Minuty mijały, a Górnicy nie dostarczali wielu argumentów na poparcie tezy, że zgarną tego dnia jakieś punkty. Wszystko zmieniło się w 76. minucie. Na listę strzelców wpisał się rezerwowy Prekop, który wykorzystał ładne dogranie od Kacpra Urbańskiego. Wydawało się, iż Lech kontroluje sytuację, ale jeden błąd w obronie kosztował gości wyrównanie.

Zachęcamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami kibiców z meczu Górnik - Lech! Materiał i relacja z meczu są aktualizowane na bieżąco!

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