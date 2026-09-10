Porwanie w centrum handlowym. Zamaskowany napastnik przyłożył nóż do szyi kobiety

Napastnik miał nóż i uprowadził kobietę.

Zabrał jej 2600 zł i dowód osobisty.

45-latek odpowiada łącznie za siedem zarzutów.

Huknął w tramwaj z całą siłą. W bagażniku wiózł porwanego

Koszmar zaczął się na parkingu

2 marca 2026 roku 42-letnia kobieta wyszła z centrum handlowego Silesia City Center i ruszyła do samochodu. Gdy tylko usiadła za kierownicą, na tylne siedzenie wtargnął zamaskowany mężczyzna. Jedną ręką przycisnął kobietę do fotela, a drugą przyłożył jej nóż do szyi. 42-latka próbowała się oswobodzić. W trakcie szamotaniny została zraniona w nadgarstek. Napastnik rozkazał jej wyjechać z parkingu i pojechać w miejsce, które sam wskazał.

Kobieta skierowała samochód w okolice Piekar Śląskich, w rejon polnej drogi. Chciała powstrzymać napastnika przed dalszą agresją, dlatego przekazała mu 2600 zł. Na tym jednak nie poprzestał. Zabrał jej także dowód osobisty, który miał być dla niego zabezpieczeniem przed zawiadomieniem policji. Potem rozkazał kobiecie, aby zawiozła go w okolice jego miejsca zamieszkania. Tam wysiadł i zniknął.

Policjanci odtworzyli jego trasę

Kryminalni z Katowic rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. Analizowali nagrania z monitoringu i odtwarzali trasę przejazdu samochodu. To pozwoliło ustalić tożsamość mężczyzny. Podejrzanym okazał się 45-letni mieszkaniec Chorzowa. Podczas zatrzymania próbował uciekać, ale policjanci szybko go obezwładnili. Przeszukanie mieszkania przyniosło dodatkowe dowody. Funkcjonariusze znaleźli tam dowód osobisty pokrzywdzonej, część skradzionych pieniędzy oraz ubrania, w których miał dokonać napadu.

Autor: KMP Katowice/ Materiały prasowe

To nie był jego jedyny problem

W toku śledztwa śledczy ustalili, że lista zarzutów wobec 45-latka jest znacznie dłuższa. Mężczyzna miał dopuścić się również innych poważnych czynów, w tym przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej na szkodę osoby najbliższej. Śledczy zarzucają mu także dwukrotne zniszczenie samochodu należącego do mężczyzny, którego podejrzewał o romans z jego żoną. Łącznie usłyszał siedem zarzutów.

Akt oskarżenia trafił do sądu. Nawet 20 lat więzienia

Oskarżony był kilkakrotnie przesłuchiwany w prokuraturze. Złożył obszerne wyjaśnienia i częściowo przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. W trakcie śledztwa sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ na początku września poinformował o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Katowicach aktu oskarżenia. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara od 3 do 20 lat więzienia. Także za pozostałe zarzucane mu czyny grożą kary pozbawienia wolności, w niektórych przypadkach również do 20 lat. Sprawę prowadzili pod nadzorem prokuratury policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.