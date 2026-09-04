Kolejowa przebudowa Katowic. Mikołowska w pełni przejezdna

Autor: Logotypy unijne/ Materiały prasowe

Mikołowska bez ograniczeń

Przejazd pod wiaduktem na ul. Mikołowskiej zamknęliśmy na początku października 2024 r. W styczniu 2026 r. otworzyliśmy go w jednym kierunku, od Brynowa w kierunku Placu Wolności. W sierpniu ruch przenieśliśmy na jezdnię od strony dworca, dzięki czemu wykonawca dokończył nawierzchnię na drugiej jezdni.

Od 31 sierpnia obie jezdnie działają normalnie, po dwa pasy w obu kierunkach – dokładnie tak, jak przed rozpoczęciem robót. Prace nad konstrukcją wiaduktu zakończą się w 2028 r., ale do tego czasu nie będą już miały zasadniczego wpływu na to, co dzieje się na drodze pod nim.

Nad ul. Mikołowską, w miejscu dwóch równoległych wiaduktów, powstał jeden nowy obiekt. Pociągi kursują po jego gotowej części od września 2025 r. – od strony skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego. Druga strona wiaduktu jest w trakcie przebudowy: zamontowano już stalowe belki, a przyczółki wypełniono betonem. Ostatnim etapem będzie ułożenie nowych torów, po którym wiadukt osiągnie docelowy układ dziewięciu torów.

Damrota otwarta, Francuska zamknięta

Samochody wróciły także pod wiadukt na ul. Damrota, nieprzejezdnej od 30 stycznia 2026 r. Choć budowa nowej konstrukcji nad ulicą potrwa dalej – otwarta została droga dla samochodów, jak i przejście dla pieszych. W efekcie prac nad obiektem ma powstać nowy wiadukt z większym prześwitem nad jezdnią, co zniesie dotychczasowe ograniczenie wysokości dla pojazdów i usprawni przejazd. Damrota to jedna z ważniejszych ulic wybieranych przez kierowców, którzy chcą przejechać pomiędzy północnymi i południowymi dzielnicami miasta. 1 września 2026 r. prace przeniosły się na wiadukt przy ul. Francuskiej. Oba obiekty są od siebie oddalone zaledwie o nieco ponad 200 metrów, co oznacza, że zamknięcie komunikacji na ul. Francuskiej, przy jednoczesnym uruchomieniu ul. Damrota, nie powinno stanowić dużej uciążliwości dla pieszych i zmotoryzowanych.

Ci pierwsi mogą dojść do ul. Damrota ulicami Warszawską, Wojewódzką lub Mariacką, podobnie kierowcy, z tym, że oni przejadą Warszawską i Wojewódzką. Przy ul. Francuskiej zlokalizowane są także przystanki autobusowe na wysokości tylnej Mariackiej. Zostały one przeniesione na skrzyżowanie ul. Wojewódzkiej z ul. Damrota oraz ul. Warszawskiej z ul. Damrota (przystanek z wykorzystaniem peronu tramwajowego). Autobusy, które dotychczas kursowały ul. Francuską, kursują obecnie Wojewódzką lub Warszawską.

Autor: PKP PLK/ Materiały prasowe Kierowcy muszą pamiętać, że przejazd pod wiaduktem nad ulicą Damrota odbywa się wyłącznie w jednym kierunku. Przed remontem ruch w tym miejscu był dwukierunkowy.

Ograniczamy uciążliwości do minimum

Kolejność, w jakiej wygaszamy i przywracamy przejazdy pod torami, wynika z analiz prowadzonych na bieżąco przez cały czas trwania robót. Zasada jest jedna: mieszkaniec i kierowca zawsze muszą mieć jak przedostać się z jednej strony torów na drugą. Ta zasada jest konsekwentnie stosowana przez inwestora i wykonawców podczas całej, trwającej od 2024 roku przebudowy. Ale to nie wszystko. Choć pierwotne plany przewidywały całościowe wyłączenie ruchu aut i ludzi pod przebudowywanymi obiektami, to jednak w toku prac, w wielu przypadkach częściowo przywróciliśmy przejście pod budowanymi konstrukcjami. Tak będzie i w przypadku ul. Francuskiej. Założenia przewidują udostępnienie przejścia dla pieszych przez cały okres prowadzenia prac, z wyłączeniem 2 tygodni koniecznych w obu etapach do rozbiórki ustroju nośnego.

Autor: PKP PLK/ Materiały prasowe Po około 2 tygodniach od zamknięcia ruch pieszych zostanie przywrócony pod wiaduktem nad ul. Francuską.

Nowy, wyższy wiadukt

Wiadukt na ul. Francuskiej zostanie wykonany jako jednoprzęsłowa konstrukcja ramowa. Obiekt będzie miał rozpiętość 18,30 m, długość całkowitą 20,32 m i szerokość około 40 m. Na wiadukcie przewidziano 6 torów kolejowych, a prześwit między jezdnią a wiaduktem wyniesie 4,50 m. To właśnie ten ostatni parametr jest niezwykle ważny z punktu widzenia komunikacji w mieście. Pozwala on m.in. na szybszy dojazd wysokich pojazdów, np. straży pożarnej i innych służb.

Tak będzie wyglądał nowy przystanek Akademia, który powstaje pomiędzy ulicami Francuską a Damrota:

Lato dobrych wiadomości

Zamknięcie Francuskiej nie jest jedyną zmianą ostatnich miesięcy – poprzedziły je trzy otwarcia. 29 kwietnia pasażerowie stacji Katowice weszli na nową krawędź peronu nr 3 i przebudowaną część peronu nr 2. 17 lipca kierowcy odzyskali komplet pasów na wiadukcie drogowym w ciągu ul. Bagiennej, budowanym od września 2024 r. Dwa tygodnie później, 31 lipca, oddaliśmy nowy wiadukt na ul. Dobrego Urobku, a razem z nim pieszą kładkę nad torami w Załężu. Każdy z tych obiektów zniknął z listy utrudnień na dobre.

Autor: PKP PLK/ Materiały prasowe Nowa konstrukcja, jezdnie, chodniki oraz ścieżka rowerowa – tak wygląda wiadukt drogowy w ciągu ul. Bagiennej w Katowicach po przebudowie.

Autor: PKP PLK/ Materiały prasowe Kierowcy i piesi korzystają z przebudowanego wiaduktu drogowego przy ul. Dobrego Urobku w Katowicach.

Sto kilometrów torów i nowy przystanek

Na odcinku między Szopienicami a Piotrowicami ułożymy w sumie około 100 km torów. Ich największą korzyścią nie jest sama długość, tylko to, co umożliwiają: pociągi aglomeracyjne rozjadą się z dalekobieżnymi na osobne tory. Węzeł przestanie być wąskim gardłem, a składy pojadą częściej i sprawniej.

Zobacz, jak przebudowa Katowickiego Węzła Kolejowego wpłynie na ruch kolejowy w regionie:

Inwestycja na dekady

Katowicki węzeł to jeden z trzech placów budowy na linii kolejowej E 65. Równolegle pracujemy na odcinkach Tychy – Goczałkowice oraz Zabrzeg – Zebrzydowice. Razem daje to zadania warte około 7 mld zł, wsparte środkami Unii Europejskiej z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Na trasie Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice planujemy zakończyć roboty w 2028 roku. Mieszkańcy odczują to wcześniej – każdy oddany wiadukt i każdy nowy tor udostępniany jest od razu, a nie dopiero po odbiorze całości.

Projekt „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” jest dofinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

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