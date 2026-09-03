Tragedia na A1. Zginęły cztery osoby. Szokujące informacje o kierowcy Scanii

Do tragedii doszło we wtorek (1.09) przed godz. 9 na jezdni w kierunku Gliwic. Kierujący Scanią wjechał w pojazdy ekipy prowadzącej prace na prawym pasie autostrady. Zginęły cztery osoby w wieku od 20 do 62 lat, a cztery kolejne trafiły do szpitala w ciężkim stanie.

Klefedron we krwi kierowcy

31-letni kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. Badanie alkomatem wykazało, że Dominik D. był trzeźwy, jednak badania toksykologiczne wykazały w jego krwi klefedron. - Był pod wpływem substancji psychotropowych w postaci klefedronu i to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę - powiedział Radiu Eska prokurator Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie

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Podejrzany usłyszał zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do tego czynu, ale – jak przekazała prokuratura – oświadczył, że nie pamięta okoliczności wypadku. Śledczy wystąpili do sądu o jego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Jeszcze dziś sąd ma wydać decyzje.

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