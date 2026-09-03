Martwy 33-latek znaleziony w namiocie na gdyńskiej plaży! Na miejscu pracują kryminalni

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Iwo Pastuszka
2026-09-03 12:20

Kryminalni w akcji na gdyńskiej plaży! W czwartek, 3 września, o poranku policjanci otrzymali zgłoszenie o martwym 33-letnim mężczyźnie znalezionym w namiocie. Na miejsce ściągnięto mundurowych z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki. Mundurowi zajmują się sprawą pod nadzorem prokuratury. Szczegóły poniżej.

Martwy 33-latek znaleziony w namiocie na gdyńskiej plaży! Na miejscu pracują kryminalni
Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock
  • Wczesnym rankiem na gdyńskiej plaży dokonano wstrząsającego odkrycia, które natychmiast uruchomiło intensywne śledztwo.
  • Kryminalni z Gdyni błyskawicznie wkroczyli do akcji po zgłoszeniu o znalezieniu martwego 33-letniego mężczyzny w namiocie.
  • O szczegółach tego zdarzenia piszemy poniżej.

Ciało 33-latka znalezione w namiocie na gdyńskiej plaży. Na miejsce przyjechali kryminalni

Do zdarzenia doszło w czwartek, 3 września. Jak przekazał asp. Marek Kobiałko Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, o godz. 6:40 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o śmierci 33-letniego mężczyzny. Jego ciało znaleziono w namiocie rozstawionym na plaży. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą oraz technika kryminalistyki.

- Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przeprowadzili niezbędne czynności procesowe. Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności w tym badania, mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu – mówi asp. Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez śledczych, którzy przeprowadzili tam niezbędne czynności procesowe. Mundurowi zajmują się sprawą pod nadzorem prokuratury.

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