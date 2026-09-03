Turyści szturmowali Sopot w tym sezonie! Hotele pękały w szwach, nawet 90% obłożenia

Sopot przeżywał w wakacje prawdziwe oblężenie. Hotele w Sopocie wypełnione nawet w 90%

Sopot ma za sobą bardzo intensywny sezon wakacyjny. Mimo kapryśnej pogody obłożenie hoteli przez całe lato utrzymywało się na wysokim poziomie. Średnie obłożenie hoteli już w czerwcu wyniosło 85%. W lipcu wzrosło do 87%, a najlepszy wynik odnotowano w sierpniu, kiedy zajętych było średnio 90% miejsc.

Tłumy pojawiały się również w najpopularniejszych atrakcjach. W ciągu trzech miesięcy sopockie molo odwiedziło blisko 714 tys. osób. Ponad 87 tys. widzów bawiło się natomiast na koncertach organizowanych w Operze Leśnej.

Turyści ze 132 krajów wydali w Sopocie ponad 30 mln zł

W czerwcu i lipcu transakcji kartami Visa w Sopocie dokonywali goście ze 132 krajów. W pierwszym z tych miesięcy pod względem wartości wydatków dominowali Norwegowie, Niemcy, Brytyjczycy, Amerykanie i Szwedzi. W lipcu najwięcej wydawali Norwegowie, Niemcy, Amerykanie, Szwedzi oraz Czesi. Łączna wartość transakcji dokonanych w tym okresie kartami Visa przez zagranicznych turystów przekroczyła 30 mln zł.

Jeszcze większe kwoty wydali przyjezdni z Polski. W czerwcu pod względem wartości transakcji na czele znaleźli się mieszkańcy Gdańska, Warszawy, Gdyni, Wrocławia i Poznania. W lipcu były to osoby z Gdańska, Warszawy, Gdyni, Krakowa i Łodzi. Łącznie krajowi turyści i odwiedzający zapłacili w Sopocie kartami Visa ponad 112 mln zł.

Ponad 4,5 tys. interwencji policji w ciągu niespełna trzech miesięcy

Niestety w okresie wakacyjnym pełne ręce roboty mieli nie tylko właściciele hoteli i punktów gastronomicznych, ale także… policjanci. Od 1 czerwca do 26 sierpnia funkcjonariusze przeprowadzili 4521 interwencji niezwiązanych z ruchem drogowym i wylegitymowali 9078 osób. W tym czasie wystawiono 760 mandatów, 916 osób pouczono, a wobec 80 skierowano do sądu wnioski o ukaranie. Łącznie ujawniono 1758 wykroczeń. Policjanci doprowadzili również 35 osób do Pogotowia Socjalnego.

Od początku czerwca wszczęto 65 postępowań dotyczących najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw. Najwięcej było kradzieży mienia – 41. Odnotowano również dziewięć przypadków uszkodzenia mienia, osiem kradzieży z włamaniem, trzy kradzieże samochodów, dwa rozboje, jedno uszkodzenie ciała oraz jedną bójkę i pobicie.

Podczas wakacji sopocka drogówka ujawniła 1552 wykroczenia i wylegitymowała 4607 osób. Funkcjonariusze nałożyli 1212 mandatów, a 165 osób pouczyli. Policjanci ujawnili również 78 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie. Zatrzymali 47 praw jazdy oraz 82 dowody rejestracyjne.

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