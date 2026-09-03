Nie żyje "najlepsza wokalistka Ameryki"! Polacy ją uwielbiali

W wieku 70 lat zmarła Cassandra Wilson, ikona jazzu, której głos łączył blues, folk i R&B, pogrążając świat muzyki w żałobie.

Dwukrotna laureatka Grammy, ceniona za "brzmienie amerykańskiego Południa", była uwielbiana także przez polskich fanów.

Odkryj niezwykłą karierę artystki i dowiedz się, komu poświęciła swój ostatni, wzruszający album.

Nie żyje Cassandra Wilson. Wielka artystka miała 70 lat

Druzgocące wieści dla fanów muzyki jazzowej. W wieku 70 lat zmarła Cassandra Wilson, wybitna amerykańska wokalistka jazzowa. Wilson była znana ze swego kontraltu, który meandrował między gatunkami muzycznymi: jazzem, bluesem, folkiem, popem, R&B i country. Słynny amerykański muzyk Jon Batiste stwierdził, że Wilson "brzmiała jak amerykańskie Południe". "Jej korzenie z Mississippi były zawsze obecne w jej twórczości, niezależnie od tego, jak szerokie zataczała ona granice" - pożegnał ją na Instagramie.

Polacy ją uwielbiali

Koroner hrabstwa Hinds w stanie Mississippi Jeremiah Howard przekazał, że Cassandra Wilson zmarła we wtorek, 1 września, w rodzinnym mieście Jackson. "Odeszła spokojnie w otoczeniu rodziny, bliskich przyjaciół i swego managera" - poinformowała z kolei rozgłośnia jazzowa WBGO. Wilson doczekała się czterech nominacji do Grammy. PAP przypomina, że otrzymała tę nagrodę dwukrotnie: w 1997 roku za album "New Moon Daughter" i w 2009 roku - za "Loverly". Schyłek jej kariery przypadł na rok 2015, gdy wystąpiła w Apollo Theater ze specjalnym koncertem upamiętniającym 100. rocznicę urodzin Billie Holiday. W tym samym roku wydała swój ostatni album, "Coming Forth by Day" poświęcony właśnie Holiday. W Polce miała ogromne grono fanów. Wystąpiła u nas w 2008, 2009 i 2015 roku.