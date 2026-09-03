Eksmitowali go z lokalu, wyjął broń i zaczął strzelać. Dwie osoby nie żyją, pięć zostało rannych

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-09-03 7:23

Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w środowej (2 września) strzelaninie w budynku mieszkalnym w centrum Minneapolis - przekazuje Polska Agencja Prasowa. Nie żyje też napastnik. Jak się okazuje, wśród rannych jest trzech policjantów. Według ustaleń stacji CBS News do zdarzenia doszło po tym, kiedy podejrzany został tego samego dnia eksmitowany z wynajmowanego lokalu.

Kolejna strzelanina w USA
Autor: EPA/ PAP

Jak relacjonuje CBS News, jedna osoba zginęła na miejscu, a druga zmarła po przewiezieniu do szpitala. To fatalny bilans ofiar po strzelaninie, do której doszło w środę, 2 września 2026 roku, w budynku mieszkalnym w centrum Minneapolis w Stanach Zjednoczonych. Nie żyje również napastnik, który wyjął broń i zaczął strzelać niedługo po otrzymaniu decyzji o eksmisji z wynajmowanego lokalu. Wewnątrz budynku postrzelonych zostało także trzech policjantów. Gubernator Minnesoty Tim Walz oświadczył, że oficerowie „powinni w pełni wrócić do zdrowia”. Dodatkowo dwóch mundurowych zostało rannych w wypadku radiowozu w drodze na interwencję. Według źródeł CBS News, napastnik sam odebrał sobie życie. Prokurator generalny Minnesoty Keith Ellison określił zdarzenie jako „przerażające”.

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Polska Agencja Prasowa relacjonuje: śledczy podkreślają, że oficjalny motyw sprawcy nie jest znany. Stacja ustaliła, że 35-letni sprawca otworzył ogień po tym, gdy zaledwie kilka godzin wcześniej został zmuszony do opuszczenia lokalu na mocy nakazu sądowego. Powodem eksmisji miały być powtarzające się groźby z użyciem broni wobec ochroniarza i jednego z mieszkańców.

Policja przekazała, że sprawca był znany organom ścigania i w przeszłości został skazany za przemoc domową, jednak nie potwierdziła jego personaliów. Lokalne media podały, że to już co najmniej druga strzelanina z ofiarami śmiertelnymi w tym apartamentowcu w ciągu niespełna roku. Pod koniec września ubiegłego roku w tym samym miejscu zastrzelono dwóch mężczyzn, a sprawca ataku został aresztowany przez policję. 

Źródło: PAP

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