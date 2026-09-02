Naćpany Polak uciekał przed policją i zabił rowerzystę. Tragiczny finał pościgu w Hamburgu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-02 11:27

Dramatyczne sceny na ulicach Hamburga. 39‑letni Polak, który próbował uciec przed policją, stracił panowanie nad autem i wjechał w 42‑letniego rowerzystę stojącego na wysepce. Mężczyzna doznał ciężkich obrażeń, a sprawca trafił do aresztu. Okazało się m.in., że prowadził pod wpływem narkotyków

Pościg w Hamburgu
Autor: Grzegorz Kluczyński

Policyjna kontrola przerodziła się w szaleńczą ucieczkę

Wszystko zaczęło się w poniedziałkowy wieczór, gdy kierująca z Norderstedt zgłosiła policji, że cztery osoby – jej zdaniem pod wpływem narkotyków – wsiadły do audi kombi i odjechały w stronę autostrady A7. Funkcjonariusze ze Schleswig‑Holstein szybko namierzyli wskazany pojazd na węźle Hamburg‑Schnelsen Nord.

Kierowca jednak zignorował sygnały do zatrzymania i ruszył z ogromną prędkością w kierunku Hamburga. Po zjechaniu z A7 na węźle Volkspark skręcił w Schnackenburgallee, próbując zgubić patrol. Do pościgu dołączyły kolejne radiowozy oraz policyjny śmigłowiec „Libelle”.

Audi wpadło w poślizg. Rowerzysta nie miał szans

W rejonie skrzyżowania Bornkampsweg/Holstenkamp ucieczka zakończyła się tragedią. Kierowca audi stracił panowanie nad pojazdem, który wpadł w poślizg, przejechał przez wysepkę i uderzył w stojącego tam 42‑letniego rowerzystę.

Mężczyzna doznał początkowo obrażeń zagrażających życiu. Ratownicy przewieźli go do szpitala pod opieką lekarza. Jego stan został już ustabilizowany, ale obrażenia są poważne.

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Polak zatrzymany. Podejrzenie jazdy po narkotykach i bez prawa jazdy

Kierowca – 39‑letni Polak – wyszedł z wypadku bez szwanku. Natychmiast został zatrzymany przez policjantów. Jak ustalono, mężczyzna może nie posiadać prawa jazdy, a dodatkowo prowadził auto pod wpływem narkotyków. Po wykonaniu czynności trafił do aresztu śledczego w Hamburgu. O tym, czy zostanie tymczasowo aresztowany, zdecyduje sąd.

Audi zostało kompletnie zniszczone i nie nadaje się do jazdy. Pasażerowie – cztery osoby zgłoszone przez kierującą z Norderstedt – nie odnieśli obrażeń.

Policja: „To cud, że nie doszło do jeszcze większej tragedii”

Thilo Marxsen z policji w Hamburgu nie ukrywa, że sytuacja mogła skończyć się jeszcze gorzej.

– Kierowca stwarzał skrajne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Ucieczka z taką prędkością przez gęsto zabudowany obszar to skrajna nieodpowiedzialność. To cud, że nie ucierpiało więcej osób – podkreśla rzecznik.

Śledztwo trwa

Sprawą zajmuje się teraz Wydział Ruchu Drogowego Innenstadt/West. Śledczy ustalają dokładny przebieg ucieczki, stan kierowcy oraz to, czy pasażerowie również byli pod wpływem środków odurzających.

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