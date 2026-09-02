Brutalne zabójstwo 49-letniej Diany. Policja zatrzymała młodego mężczyznę

Ciało 49-letniej kobiety znaleziono 28 sierpnia w lesie w Kędzierzynie-Koźlu

Według wstępnych ustaleń przyczyną śmierci były rozległe obrażenia głowy

Policjanci zatrzymali w okolicy młodego mężczyznę z plecakiem

W plecaku znaleziono młotek ciesielski i nóż

W poniedziałek ok. godz. 14.40 uwagę policjantów patrolujących okolicę lasu, gdzie doszło do zabójstwa zwrócił młody człowiek z plecakiem. Funkcjonariusze w cywilu zainterweniowali. Młody mężczyzna został zatrzymany, a na jego rękach jeden policjantów zapiął kajdanki i umieścił go na tylnym siedzeniu samochodu. W tym czasie drugi z funkcjonariuszy sprawdzał, co w plecaku ma zatrzymany mężczyzna. Wkrótce oprócz kilku innych rzeczy wyciągnął z wnętrza ciesielski młotek oraz nóż, przypinający nieco finkę.

Mężczyzn z plackiem został zatrzymany dosłownie pod domem Diany R. - na skrzyżowaniu ulic Agrestowej i Leśnej. Czyżby zmierzał do lasu? Czy miał zamiar znowu zaatakować?

Na razie prokuratura nie zdradza więcej szczegółów. Nie postawiła też jeszcze zatrzymanemu człowiekowi z młotkiem i nożem zarzutu. Jednakże dziś o godz. 11 w Opolu ma odbyć się briefing prasowy dotyczący sprawy. Być może wtedy zatrzymanie domniemanego mordercy zostanie oficjalnie potwierdzone.

Do makabrycznego odkrycia doszło w piątek, 28 sierpnia, około godz. 18.30, w kompleksie leśnym na terenie Kędzierzyna-Koźla. Spacerujący po lesie mężczyzna znalazł ciało 49-letniej mieszkanki pobliskiego osiedla Żabiniec i zawiadomił policję. Według wstępnych ustaleń śledczych przyczyną śmierci kobiety były rozległe obrażenia głowy.