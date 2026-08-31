12-latka zaatakowana w biały dzień! Napastnik miał nóż. Policja szuka sprawcy

Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
Dorota Seń
2026-08-31 17:37

Dramatyczne sceny rozegrały się w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie 12-letnia dziewczynka padła ofiarą brutalnego ataku na jednym z osiedli. Sprawca miał zastraszyć dziecko niebezpiecznym narzędziem i zmusić je do czynności o charakterze seksualnym. Nieletniej udało się zbiec i zaalarmować odpowiednie służby, a mundurowi rozpoczęli pilne poszukiwania napastnika.

Radiowóz
Autor: Policja Świętokrzyska/ Materiały prasowe Trwa obława po zabójstwie w Jędrzejowie. Nie żyje 80-letni mężczyzna, jego żona trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 29 sierpnia na terenie kędzierzyńskiego osiedla Piast. Z ustaleń podanych przez Radio Eska Opole wynika, że to właśnie tam nieznany mężczyzna zaatakował 12-letnie dziecko.

Z relacji funkcjonariuszy dowiadujemy się, że agresor miał przy sobie przedmiot przypominający nóż, którym sterroryzował nieletnią. Sprawca wymusił na dziewczynce poddanie się innej czynności seksualnej. Odważna 12-latka znalazła jednak moment, by wyrwać się z rąk oprawcy i błyskawicznie poinformowała organy ścigania.

Fizycznie dziecku nie stała się krzywda. Mundurowi natychmiast ruszyli w teren, próbując namierzyć i zatrzymać uciekiniera, a także zrekonstruować przebieg wydarzeń z minionego weekendu.

Biorąc pod uwagę młody wiek ofiary, organy ścigania działają z ogromną delikatnością. Zasadnicze znaczenie dla śledztwa będą miały zeznania 12-latki, które zostaną złożone w specjalnych warunkach – przed obliczem sądu rodzinnego oraz przy wsparciu wykwalifikowanego psychologa.

Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby – relacjonuje Ewelina Karpińska z policji w Opolu.

Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny. I to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa. I to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe – dodaje Ewelina Karpińska.

Morderstwo kobiety w Kędzierzynie-Koźlu

Ten drastyczny incydent miał miejsce ledwie dobę po tragicznym odkryciu w innej części Kędzierzyna-Koźla. W miniony piątek (28 sierpnia) w rejonie leśnym nieopodal osiedla Żabieniec odnaleziono zwłoki zamordowanej kobiety.

Na obecnym etapie śledztwa mundurowi nie widzą związku między obiema sprawami. Poszczególne piony dochodzeniowe pracują równolegle, próbując wyjaśnić zarówno sprawę morderstwa, jak i atak na małoletnią.

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